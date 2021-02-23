Комиссия расследует гибель рыбы в реке Аягоз

Усть-Каменогорск. 22 февраля. Kazakhstan Today - В реке Аягоз Восточно-Казахстанской области зафиксирована гибель разного рода рыб, передает Kazakhstan Today.

Отделом рыбного хозяйства РГУ "ВКО территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" организован комиссионный выезд заинтересованных органов по факту гибели рыб на реке Аягоз вблизи с. Тарбагатай Аягозского района ВКО.

В результате обследования реки зафиксирована гибель рыб разного вида (балхашская маринка, голый осман, голец, плотва, елец, амурский чебачок) в объеме около 200 килограмм, соотношения 70% - плотва, остальные рыбы 30%. Площадь мора рыб составило около 10 квадратных метров", - проинформировали в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

По данным ведомства, в зоне гибели рыбы проведены утилизационные работы силами комиссии и волонтерами села Тарбагатай. Погибшую рыбу собрали и утилизировали в специализированном скотомогильнике села.

Группа комиссии прошла с места гибели рыб вверх и вниз по течению около 3 километров, обнаружила несколько открытых пространств реки, видно слабое течение, аномальных отклонений не наблюдалось. По первичному наблюдению местности и по наблюдению рыб можно сделать вывод, что резкое снижение уровня реки способствовало уменьшению кислорода в воде и разлома льда, что придавило рыбу. Дополнительно для точного выяснения обстоятельства отобраны пробы мертвых рыб по видам и воды района выше и нижней части реки", - объяснили в пресс-службе.

Для соблюдения санитарного состояния и в целях предотвращения возможной гибели рыб, комиссия рекомендовала акимату Тарбагатайского сельского округа и "ГЛПР Семей орманы" Тау-Далинского филиала Аягозского лесничества проводить ежедневные наблюдения данного участка до распыления льда и провести аэрационные работы.

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