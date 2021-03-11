Актюбинской области грозит экологическая катастрофа

Актобе. 10 марта. Kazakhstan Today - Озеро Шалкар высыхает, Мугалжарские горы разрушаются - экологическая катастрофа грозит Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

Русло реки Кауылжыр, которое питает озеро, забивается мусором. Уровень воды в Шалкаре упал уже с 15 метров до 3, сообщает газета " Диапазон ".

Актобе может стать пустошью, где нет ни животных, ни растений. Такая экологическая катастрофа грозит, если не начать решать проблему озера Шалкар и Мугалжарских гор уже сейчас. Иначе будет поздно, считает доцент кафедры экологии университета имени К. Жубанова Акыл­жан Телеуов.

Местные жители стали бить тревогу, заметив, что уровень воды в Шалкаре начал резко снижаться. Озеро стало заболачиваться, дно покрывалось слоем ила, берега заросли тростником. Уровень воды с 15 метров упал до 3. Для большей наполняемости водоема планируют очистить дно озера. Но решит ли это проблему? Откуда брать воду и как скоро озеро Шалкар снова станет полноводным?

Когда началась проблема с озером Шалкар, меня пригласили, чтобы дать научное обоснование тому, насколько важно убирать растительность со дна водоема. Озеро Шалкар – это расширенная пойма реки Кауылжыр. Я начал с Берчогура, где начинается река, и мы ужаснулись. Это был уже не Берчогур, а горный промышленный комплекс. Между гор развиты железнодорожные ветки, техника ездит, гремит. Потом мы поехали к реке Кауылжыр, к Шалкару. Река имеет хорошо выработанную пойму: подходишь к берегу и понимаешь, что это берег. Там должна быть вода, широкая река, полноводная. А тут видишь ее глубину, а реки нет! Пустота! Все наши степные реки наполняются от весеннего паводка и теряют свой уровень осенью, истощаются и это естественно. Но Шалкар усох, уровень воды упал с 15 метров до 3. Если будет сильная зима, то толща воды, которая замерзнет, не даст жить водным животным. Если дно расчистить, получится хорошая глубокая чаша. Хорошо, чашу мы сделали. А где воду брать?" - рассказал руководитель проектного офиса "Адалдык аланы" по экологии Актюбин­ской области, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии университета имени К. Жубанова Акылжан Телеуов.

По его словам, взрывы для добычи щебня привели к недостатку воды в притоках озера.

На территории Мугалжарских гор 11 или 12 официально зарегистрированных предприятий по разработке щебня. Что это такое? Первое, закладываются взрывные снаряды, сила зарядов должна определяться в зависимости от плотности скальных пород, чтобы их разрушить, сделать фракцию как можно меньше, чтобы были камешки. В результате каменный остов каждый раз сотрясается, теряется его тектоническая структура. Естественный, созданный природой водосбор за счет снеготаяния, разрушен этими сотрясениями. Вода расходится, размывает трещины и превращает их в овраги разной глубины. Вода уходит. Это водная эрозия. К тому же по всей степи раздувается отсыпка мелкая. Казалось бы, ну и пусть. Но почва дышит! Дышит через свои каналы, капилляры. Эта пыль забивает всю поверхность почвы, затыкает каналы. Вода несется, не погружаясь в грунт. Хотя снеговое питание – это грунтовое водоснабжение, снег должен питать реку", – объяснил Акылжан Телеуов.

Он отметил, что озеро Шалкар может исчезнуть.

Да, если мы не вмешаемся и не начнем расчищать русло реки, которое замусорено. Русло забито, вода течет туда, куда ей удобно. Большая часть воды теперь не доходит до озера Шалкар. Вода растекается на огромной площади. Потом идет осаждение, пылеобразование. К примеру, аллювий (грязь из мелких частиц или ил) накапливается на дне рек, а в период паводков может быть разнесен на большие расстояния. Это все будет разноситься ветрами, как на высохшем Аральском море. Явление то же самое. Реки - источник жизни, к ним привязаны и растения, и животные. Без этих рек мы потеряем степи, потому что идет сплошная деградация. Мы не будем пустыней, как считают люди. Пустыня - это определенная природная зона, где есть свои растения, животные, климатические условия. Мы станем пустошью. Мертвой зоной, где нет ничего - ни растений, ни животных", - говорит он.

Ученый предлагает свое решение для предотвращения экологической катастрофы: провести инвентаризацию Мугалжарских гор, оценить их нынешнее состояние.

Если мы решим проблему с Мугалжарами, то решим не только проблему Кауылжыра, Шалкара, но и Уила, Ори, Эмбы. Они подпитывают почву. Я уже не говорю о ценности самих Мугалжарских гор", - считает Акылжан Телеуов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства