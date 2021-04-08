Переговоры по вододелению Китай ведет только с Казахстаном

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Переговоры по вододелению Китайская Народная Республика ведет только с Республикой Казахстан. Об этом рассказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серик Кожаниязов, передает KAZAKHSTAN TODAY .

Вице-министр прокомментировал интервью академика Малика Бурлибаева, опубликованное в СМИ, где было заявлено, что КНР не сотрудничает с Казахстаном в вопросах вододеления.

Непонятно почему Малик Бурлибаев в своих интервью говорит, что руководство Совместной комиссии не прислушивается к мнению авторитетных экспертов. Китай в своей истории до сегодняшнего дня не заключил ни одного международного договора по вододелению ни с одной из 18 стран, с которыми имеет трансграничные водоемы. Однако акцентирую внимание на том, что переговоры по вододелению Китай ведет только с нашей страной", - подчеркнул вице-министр.

Он отметил, что, благодаря достигнутым договоренностям на уровне глав Республики Казахстан и КНР, в сентябре 2013 года в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, принято решение начать с 2015 года разработку и согласование проекта Соглашения о вододелении трансграничных рек.

Эта работа ведется в рамках казахстанско-китайской Совместной комиссии по использованию и охране трансграничных рек. Уже проведено 17 заседаний совместной комиссии. Работа по согласованию проекта соглашения по вододелению продолжается, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с пандемией. Надо отметить, что работа над проектом соглашения сложная и требует проведения научных исследований", - озвучил Серик Кожаниязов.

По его данным, в работе над документом задействован один из авторитетных научно-исследовательских институтов страны - Институт географии и водной безопасности, в котором работают высококвалифицированные специалисты-водники.

Вице-министр добавил, что за годы сотрудничества между Казахстаном и Китаем был реализован ряд совместных проектов, таких как строительство совместного объединенного гидроузла на реке Хоргос и реконструкция водораспределительного сооружения на реке Сумбе, которые обеспечивают распределение водных ресурсов этих рек в пропорции 50 на 50.

Также имеется договоренность по строительству совместного водораспределительного сооружения на реке Улкен Уласты. В настоящее время сторонами изучается гидрологический режим данной реки", - добавили в пресс-службе Минэкологии.

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