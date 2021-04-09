На месторождении Тенгиз произошел выброс вредных веществ

АТЫРАУ. 8 АПРЕЛЯ - На месторождении Тенгиз 7 апреля произошел выброс вредных веществ: экологи проведут проверку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соцсетях появились фото и видео идущего из трубы на Тенгизе ядовито-желтого дыма.

В департаменте экологии сообщили, что 7 апреля, в 15.20, включилась автоматическая блокировка установки С511 на КТЛ-2. Впоследствии произошел выброс загрязняющих веществ через трубу. Сейчас ТОО "Тенгизшевройл" устанавивает причины включения автоматической блокировки, пишет " Ак Жайык ".

В департаменте рассматривается вопрос назначении внеплановой проверки ТОО "Тенгизшевройл".

В ТШО подтвердили, что "7 апреля на одном из производственных объектов произошел кратковременный выброс, который привел к частичному сокращению производства". Как сообщила пресс-служба ТШО, сейчас выясняется причина происшествия. ТШО планирует вернуться к нормальному уровню производства, как только позволят условия.

Между тем весь персонал был эвакуирован в рамках стандартных мер безопасности при происшествиях подобного рода.





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