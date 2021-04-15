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Казнет и Минэкологии возмутил ролик с девушкой на матрасе посреди Каинды

14.04.2021 10936
Казнет и Минэкологии возмутил ролик с девушкой на матрасе посреди Каинды
Скрин с видео
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - В сети появилось видео, на котором заснято, как девушка плавает на надувном матрасе по озеру Каинды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вот к чему приводит туризм в нацпарках. Когда же вы поймёте, министры экологии, культуры и премьер, что особо охраняемые природные территории не для массового туризма? Если она утонула, что было бы? Там ее никто не спасет. А вода слишком холодная. К сожалению, наши соотечественники ради какого-то фото и видео идут на такое. Автор видео написала, что сняли ради развития туризма. С какой головой вы думали об этом? Сегодня матрас, а завтра будет катер и другие. Так мы можем потерять главную фишку озера - затонувший лес", - написал на своей странице в Facebook Сакен Дилдахмет.

 
Видео также прокомментировала пресс-секретарь Министерства экологии Самал Ибраева. 
 

Ради красивого кадра человек демонстрирует неуважительное отношение к уникальной природе. Справедливо, что сейчас инспекторами в отношении авторов ролика составляется протокол правонарушения. Такие факты должны пресекаться. Также уместно вспомнить и то, что туристы сделали с розовым озером Кобейтуз. Тогда на уникальный водоем люди заезжали на машинах, оставляли мусор, вывозили природную соль. К сожалению, случаи такого варварства к природе повторяются", - написала Самал Ибраева на своей странице в Facebook. 

 
Она подчеркнула, что это еще раз доказывает, что в национальных парках нужна инфраструктура, цивилизованный подход, важен ЭКОтуризм. Иначе такой "дикий" туризм будет только процветать и наносить вред природе. 
 

Начинается туристический сезон. У нас в Казахстане множество мест с красивой природой, которые нужно и важно посещать. Казахстанская природа неповторима! Радует, что за последние годы многие открыли для себя нашу страну по-новому. НО! Наша общая обязанность - соблюдать общепринятые нормы и правила. Давайте беречь природу и своим примером воспитывать в подрастающем поколении патриотизм и любовь к животным, растениям, лесу, горам!" - обратилась пресс-секретарь Минэкологии к казахстанцам.

 
Напомним, в октябре 2020 года в нацпарке "Кольсайские озера" презентовали концепцию развития экотуризма.

 

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