В Павлодарской области хотят построить хранилище радиоактивных отходов

ПАВЛОДАР. 29 АПРЕЛЯ - Хранилище радиоактивных отходов, образующихся в процессе восстановления земель бывшего Семипалатинского испытательного полигона, планируют построить в Майском районе Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

26 мая, в 11.00, в формате видеоконференцсвязи состоятся публичные слушания. Заказчиком проекта выступает Национальный ядерный центр Республики Казахстан, разработчиком - филиал Института атомной энергии НЯЦ РК Курчатова Восточно-Казахстанской области, сообщает Sputnik Казахстан

Целью данного проекта является создание хранилища для радиоактивных отходов (РАО), образующихся в процессе восстановления земель бывшего Семипалатинского испытательного полигона. Хранилище РАО будет располагаться на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона в Майском районе Павлодарской области. Участок строительства находится в пределах промышленной площадки филиала Института атомной энергии. Земельный участок принадлежит НЯЦ РК", - говорится в резюме.

Там также сообщается, что ближайший населенный пункт - Курчатов - находится на расстоянии 75 километров от площадки проведения работ. Семей - на расстоянии 130 километров, Павлодар - в 250 километрах.

Выбор места строительства хранилища обусловлен тем, что территория промышленной площадки филиала имеет развитую инфраструктуру (электроснабжение, системы физической защиты, санитарные пропускники, система радиационного и дозиметрического контроля и так далее).

Хранилище будет предназначено для промежуточного долговременного хранения твердых РАО в виде грунта - радиоактивно-загрязненного слоя почвы. Проектный срок эксплуатации составляет 50 лет. Общая площадь хранилища - 1800 квадратных метров, рассчитано оно на 1 500 тонн отходов в год.

Объект представляет собой конструкцию из трех ангаров, размещенных в ряд, и площадки разгрузки отходов. Весь период эксплуатации хранилище будет обслуживаться работниками филиала Института атомной энергии. Строительство и начало эксплуатации хранилища РАО запланировано на 2021 год.

При этом сообщается, что при эксплуатации хранилища РАО, воздействия на компоненты окружающей среды (воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир) оказываться не будет, эмиссии не образуются. Изоляция РАО от окружающей среды обеспечивается с момента их размещения в хранилище и на весь период его эксплуатации. Также сообщается, что уровень безопасности объекта соответствует требованиям законодательства Казахстана.

Напомним , в марте этого года в Мангистауской области начали рекультивацию радиоактивного хвостохранилища Кошкар-Ата, негативное влияние которого на окружающую среду обсуждалось еще с 2013 года.

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