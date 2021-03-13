Актау. 12 марта. Kazakhstan Today - В Мангистауской области начали рекультивацию радиоактивного хвостохранилища Кошкар-Ата, негативное влияние которого на окружающую среду обсуждалось еще с 2013 года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Lada.kz , рекультивация хвостохранилища началась 12 марта. Первый этап рассчитан на три года. Оголившиеся территории будут покрывать 30-сантиметровым слоем грунта.

В 2013 году ученые национального университета имени аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе хвостохранилища Кошкар-Ата. С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экологию региона.

12 марта министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил об очистке десяти полигонов нефтяных отходов в Мангистауской области.

11 марта стало известно, что в этом году Минэкологии запустит проект по очистке дна озера Шалкар в Актюбинской области.

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