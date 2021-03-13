В Мангистауской области полностью очистили 10 полигонов с нефтяными отходами

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил об очистке десяти полигонов нефтяных отходов в Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

Эта экологически важная мера была реализована в рамках сотрудничества в области охраны окружающей среды между министерством и АО "НК "КазМунайГаз". Надо отметить, что земли, загрязненные нефтяными отходами еще с периода Советского союза, достигли 47 гектаров. Компания на сегодня очистила 6 гектаров, это 350 тонн тысяч почвы", - написал Мирзагалиев на своей странице в Twitter.

По его словам, теперь территория находится в ведении органов государственного контроля.

КазМунайГаз" до 2024 года восстановит все поврежденные нефтью земли. Мангистауская область является одним из регионов страны, где остро стоят вопросы экологии и охраны окружающей среды. Поэтому министерство продолжит тесную работу с местным населением, повышая ответственность природопользователей ", - отметил министр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства