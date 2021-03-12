В этом году Минэкологии запустит проект по очистке дна озера Шалкар

Актобе. 11 марта. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев рассказал о ситуации, сложившейся на озере Шалкар в Актюбинской области, передаёт Kazakhstan Today.

На озере Шалкар Актюбинской области сложилась сложная ситуация. За последние годы водоем сильно обмелел и заилился. Это связано с климатическими условиями: на территории Мугалжарских гор проходят малоснежные зимы, поэтому, ежегодно уменьшается количество осадков", - написал Мирзагалиев в Twitter .

Как выяснила комиссия, за 10 лет среднее значение снегозапаса составило 34 миллиметра, что меньше среднемноголетнего показателя на 20 миллиметров. Снегозапасы, по словам главы Минэкологии, являются основным источником питания рек и озер местности.

Министр также сообщил, что в этом году начнется реализация проекта по очистке дна озера.

Необходимое финансирование уже выделено. Это позволит повысить качество воды в озере, качественно улучшить гидрохимический состав воды и обеспечить хозяйственно-бытовым водоснабжением население города Шалкар", - добавил Мирзагалиев.





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