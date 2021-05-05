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В Алматы начато досудебное расследование по фактам кражи чернозема

04.05.2021 9208
В Алматы начато досудебное расследование по фактам кражи чернозема
АЛМАТЫ. 4 МАЯ - В Алматы начато досудебное расследование по фактам кражи чернозема, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Специализированной природоохранной прокуратурой города Алматы совместно с уполномоченными органами в ходе профилактической работы по охране окружающей среды, проведенных с участием общественных защитников, выявлены факты неконтролируемого оборота плодородного слоя почвы земли (чернозёма). Неизвестные лица на территории Алатауского, Бостандыкского, Жетысуского, Медеуского, Наурызбайского и Турксибского районов вели работу по добыче чернозема, грунта и балласта без разрешительных документов", - сообщили в прокуратуре города Алматы.

 
Незаконно добытые почвы земли в основном используются как сырьевые материалы для строительных работ, отметили в ведомстве.
 
По данным фактам департаментом полиции города 30 апреля 2021 года начато досудебное расследование по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Кража).
 
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению всех причастных лиц.
 
 

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