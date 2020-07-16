Алматинские экологи требуют ужесточить наказание за кражу чернозёма в горах

Алматы. 15 июля. Kazakhstan Today - Алматинские экологи требуют ужесточить наказание за кражу чернозёма. В противном случае всё может обернуться экологической катастрофой, передает Kazakhstan Today.

Экоактивисты обеспокоены тем, что в предгорных районах люди продолжают воровать почву и безжалостно истреблять деревья. Только за последние несколько недель экологи выявили десятки подобных случаев, сообщает телеканал Almaty.tv

В районе Каргалинка очевидцы засняли видео, на которых несколько мужчин грузят землю в машину. Увидев, что их снимают, они поспешили удалиться.

Реагируют нарушители конечно по-разному. Кто-то начинает размахивать руками, угрожать, кто-то просто притворяется, что они не знали о незаконности своих действий, просят никуда не выкладывать. В целом реакция очень негативная, ужасно, что они ко всему этому привлекают еще и детей и с детства приучают детей к тому, что воровство и порча природного богатства - это нормально", - говорит экоактивист Ася Гейдт.

Экоактивисты регулярно инспектируют предгорные районы. Есть факты, говорят они, когда были безжалостно истреблены целые яблоневые сады. Экологи призывают власти наказывать нарушителей со всей строгостью. Ведь, если не прекратить кражу чернозема сейчас, то городу могут грозить сели и оползни, считают специалисты. И за все это только штраф - до 50 МРП.

Это большая проблема для Алматы, потому что там, где снимают чернозем, в дальнейшем может сойти оползень. Потому что они доходят до глины, а глина набухает, и она ее не испаряет и в случае землетрясения и каких-то паводков, эти склоны могут съехать на близлежащие поселки, районы и будет очень большая катастрофа", - говорит эколог Тимур Елеусизов.

Выяснилось, что большую часть чернозёма продают на стихийных рынках. За одну машину свежей почвы можно выручить несколько десятков тысяч тенге.

По алгоритму назначается специальная экспертиза, которая устанавливает факт порчи земли, после этого устанавливается по делу окончательное решение. Были в прошлом году прецеденты, когда было уголовное наказание по статье 188 УК РК", - сообщила официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек.

По мнению экологов, именно уголовное наказание может повлиять на любителей красть чернозем. Только так, по их мнению, можно остановить уничтожение садов и плодородной почвы.









Горный чернозем - это ценнейшая и плодороднейшая часть почвы, формирующаяся в природе в течение нескольких тысячелетий. Снятие плодородного слоя приводит к разрушению почвы, вымиранию растительности, что приводит к исчезновению экосистемы. В этом же районе периодически производится несанкционированная свалка строительного и бытового мусора, а также электронных отходов", - рассказала эколог.





Кроме того, она отметила, что в этом же районе периодически производится несанкционированная свалка строительного и бытового мусора , а также электронных отходов.









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