В тепличных хозяйствах Туркестанской области выявили опасный высокопатогенный вирус томатов и перца

ТУРКЕСТАН. 23 МАЯ - В трех тепличных хозяйствах Туркестанской области выявлен опасный высокопатогенный карантинный вирус томатов и перца - вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV). Наличие вируса на основе ПЦР-анализов подтверждено заключением Алматинской зональной карантинной лаборатории ГУ "Республиканский центр карантина растений", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК, из-за агрессивности и быстрого распространения этот вирус очень опасен для тепличных хозяйств. Чтобы предотвратить ухудшение фитосанитарной обстановки в регионе, госинспекторы по карантину растений Туркестанской области выдали предписания о переработке и уничтожении плодов томатов. В очагах заражения проводятся карантинные мероприятия.

Комитет государственной инспекции ужесточил контроль по карантину растений на фитосанитарно-контрольных постах. За четыре месяца выявлено 76 фактов ввоза зараженной этим вирусом овощной продукции, завезенной из Азербайджана (17 случаев), Туркменистана (19), Ирана (6), КНР (2), Турции (8), Узбекистана (24). Все грузы возвращены в страны-экспортеры, а владельцы товара привлечены к административной ответственности", - сообщили в Минсельхозе.

В регион для детального изучения ситуации на месте выехал председатель Комитета государственной инспекции в АПК Алмабек Марс. Он провел встречу с фермерами, где туркестанцы пожаловались на ситуацию и попросили о помощи. По результатам рабочей поездки комитет примет решение.

ToBRFV - опасный патоген овощных культур закрытого грунта. Вирус имеет множество путей проникновения и высокую скорость распространения. За последние два года он выявлен в странах Европы, Азии и Америки, где нанес серьезный ущерб производству томатов как в закрытом, так и открытом грунтах. Вирус высокопатогенный и сохраняет жизнеспособность в течение долгого времени не только в семенах и растениях, но и на инертных поверхностях. Потеря урожая томатов и перца от вируса составляет до 70%. Зараженные растения уничтожают.

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