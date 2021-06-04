Экологи: Массовое развитие сельского хозяйства может привести к исчезновению пчёл

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Массовое развитие сельского хозяйства может привести к полному исчезновению пчёл как вида, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Летающие насекомые не могут опылять растения, обработанные химикатами. Отсюда страдает и сфера пчеловодства, специалисты говорят глобальные изменения будут ощутимы уже меньше чем через 15 лет, сообщает " Хабар 24 ".

Как сообщил пчеловод, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Шуркин, проблема в основном связана с тем, что у нас сейчас сеют рапс, масличные культуры. Пасечники ставят свои пасеки вокруг этих полей. "И естественно, что агроном не предупредит их, чтобы вывезли пчел, и обработает их. Пчелы гибнут, но они не все сразу, например, сила семьи ослабевает, в зимовку входят ослабленные, в результате погибают в течение зимы. Это наносит колоссальный ущерб пчелосемьям", - рассказал он.

Люди, не понимая масштабов проблемы, не хотят соседствовать с насекомыми, разоряют ульи сами либо обращаются в специальные службы.

По прогнозам ученых, пчелы могут исчезнуть уже к 2035 году. Учёные говорят: если тенденция сохранится и гибель насекомых будет превышать 20% популяции вида, ежегодно человечество может лишиться части привычной продукции. Из-за сокращения численности крылатых опылителей, урожай различных культур будет стремительно сокращаться, и человечество столкнётся с очередным продовольственным кризисом.

Смертность пчел, последние исследования показывают, что на это могут влиять сельскохозяйственные работы, в том числе использование пестицидов, гербицидов, которые могут повлиять на численность пчел. Численность пчел начала сокращаться со второй половины 20-го века. С конца 20-го века наблюдается резкое снижение численности, так по статистике, в 18-ом году в Америке погибли более 40% всех пчел", - сказала эксперт по биоразнообразию Арай Бельгубаева.

Пчеловоды требуют законодательно закрепить пчеловодческую деятельность. А еще лучше, взять этот вид насекомых под особую охрану, как, например, краснокнижных животных. Они уверяют, главным вредителем жизнедеятельности пчел по-прежнему является человек.

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