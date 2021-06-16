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На дне Аральского моря планируют высадить саксаул

15.06.2021 7453
На дне Аральского моря планируют высадить саксаул
Фото: ask.ru
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - На дне Аральского моря с 2021 по 2030 год планируют высадить саксаул на площади 1,1 млн гектаров, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время площадь казахстанской части осушенного дна Аральского моря составляет 2,2 млн гектаров. В 2021-2030 годах планируется высадить саксаул на площади 1,1 млн гектаров. Из принятых мер: проведена ревизия существующих насаждений (337 тыс. гектаров), обследованы участки для проведения изыскательных работ по будущим посадкам, разрабатывается комплексная программа по посадке саксаула", - рассказал на заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев. 

 
По словам министра, высадка деревьев позволит закрепить подвижные пески, сократить вынос ядовитых аэрозолей и насытить землю органикой. 
 

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