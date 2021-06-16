На дне Аральского моря планируют высадить саксаул

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В настоящее время площадь казахстанской части осушенного дна Аральского моря составляет 2,2 млн гектаров. В 2021-2030 годах планируется высадить саксаул на площади 1,1 млн гектаров. Из принятых мер: проведена ревизия существующих насаждений (337 тыс. гектаров), обследованы участки для проведения изыскательных работ по будущим посадкам, разрабатывается комплексная программа по посадке саксаула", - рассказал на заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.
По словам министра, высадка деревьев позволит закрепить подвижные пески, сократить вынос ядовитых аэрозолей и насытить землю органикой.
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