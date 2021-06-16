Аким Алматы попросил правительство увеличить штрафы за несоответствие автотранспорта экологическим нормам

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АЛМАТЫ. 15 ИЮНЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев попросил правительство рассмотреть вопрос увеличения штрафов за несоответствие автотранспорта экологическим нормам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В текущем году ведется работа по установке 19 экологических постов на въездах в город. На сегодняшний день установлено 9. Два месяца проверки показали, что 11% городского и 13% въезжающего в город автотранспорта не соответствуют экологическим нормам. Весной проведены замеры грузовых автотранспортных средств - в итоге не соответствуют нормам 29%", - сообщил Сагинтаев на заседании правительства.

Он отметил, что в настоящее время за данные нарушения предусмотрена низкая система штрафов. "Например, при первой остановке выписывается штраф 2 МРП, во второй раз - 5 МРП. В третий раз остановки не предусмотрена вовсе. Просим рассмотреть этот вопрос", - сказал аким.

По его словам, проводится планомерная работа по переводу общественного транспорта на экологически чистый.

В системе общественного транспорта задействовано 2000 автобусов, из них более тысячи - на дизтопливе. Акиматом принято решение о запрете приобретения общественного транспорта на дизельном и бензинном топливе. Все действующие контракты ориентированы на поставку только автобусов на газе", - сказал Сагинтаев.

Он отметил, что экологическое благополучие Алматы является одним из главных приоритетов в работе акимата.

В прошлом году выбросы сократились - 122 тысячи тонн, это на 3 тонны меньше, чем в 2019 году. Снижение выбросов зафиксировано от автотранспорта на 10 тысяч тонн. Динамика за 11 лет показывает снижение выбросов от передвижных источников и от частного сектора. Вместе с тем наблюдается небольшое увеличение выбросов от стационарных источников. Данный показатель связан с работой ТЭЦ-2", - проинформировал аким мегаполиса.

Он добавил, что планомерно принимаются меры по уменьшению выбросов от стационарных источников. "По ТЭЦ-2 решен вопрос. По этому вопросу "Самрук-Казына" проводится работа. Мы планируем завершить работу в установленные сроки", - сообщил аким.

Еще один вопрос требует поддержки правительства - это вопрос, связанный с метрополитеном. Сейчас действующие 9 станций перевозят около 16 млн пассажиров в год. Ввод в 2021 году строящихся в настоящее время новых двух станций увеличит пассажиропоток до 32 млн. Просим поддержать вопрос строительства новых станций метро", - сказал Сагинтаев.

Аким сообщил, что в пригородной зоне Алматы 2000 жителей городов Талгар, Иссык и 150 тыс. жителей поселка Узынагаш, Каскелен ежедневно прибывают в Алматы на личном автотранспорте. В связи с отсутствием инфраструктуры поставлена задача развития пригородной железнодорожной инфраструктуры и введения электропоезда.

В связи с этим предлагаем развитие по трем направлениям: Западный Алматы - Каскелен - Узынагаш, протяженностью 60 километров, Северный Алматы - Утеген Батыр - Капшагай, протяженностью 71 километр и Восточный Алматы - Талгар, протяженностью 25 километров. Сейчас ведутся работы. В будущем мы доложим по этим вопросам в этом году", - заключил он.

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