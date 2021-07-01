Правительственная делегация РК приняла участие в заседании Международного фонда спасения Арала

Фото: пресс-служба премьер-министра Казахстана

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Делегация Республики Казахстан во главе с заместителем премьер-министра РК Романом Скляром посетила Душанбе для участия в заседании правления Международного фонда спасения Арала (МФСА), передает KAZAKHSTAN TODAY.

В состав делегации вошли министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Мырзагалиев, посол РК в Республике Таджикистан Тажибаев и заместитель министра иностранных дел РК Сыздыков.

В своем выступлении руководитель казахстанской делегации предложил Исполкому МФСА провести инвентаризацию решений глав государств МФСА. Р. Скляр отметил необходимость реализации предложений Первого Президента Республики Казахстан, Елбасы Назарбаева по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА на основе действующих институтов фонда, созданию Международного водно-энергетического консорциума Центральной Азии.

В контексте необходимости улучшения водохозяйственной, экологической и социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря, Казахстаном отмечена важность усиления роли региональных организаций, в том числе бассейновых водохозяйственных объединений "Сырдарья" и "Амударья", а также предложено выработать действенный механизм сотрудничества в области использования водно-энергетических ресурсов с учетом обеспечения потребностей и интересов всех стран региона.

По итогам заседания принят План работы Исполкома МФСА на период председательства Таджикистана, а также утверждена "Программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря" (ПБАМ-4), сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

ПБАМ является региональной программой, направленной на достижение комплексного использования и охраны водных ресурсов, экологического оздоровления и социально-экономического развития бассейна Аральского моря, а также совершенствования институционально-правовых механизмов МФСА.

Кроме того, в рамках заседания правления МФСА состоялась двусторонняя встреча с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Ганиевым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в водохозяйственной сфере, а также обменялись мнениями по проведению благоприятного вегетационного периода.

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