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Восстановить популяцию тигров в Казахстане намерен Всемирный фонд дикой природы

05.08.2021 5860
Восстановить популяцию тигров в Казахстане намерен Всемирный фонд дикой природы
Фото: Из открытых источников
СИНГАПУР. 5 АВГУСТА - WWF Центральной Азии представил программу "Возвращение тигра в Казахстан" на международной конференции "Неделя Тигра в Сингапуре 2021", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
О программе реинтродукции хищника в Казахстане, масштабной работе по восстановлению экосистемы Балхашского региона и резервате "Иле-Балхаш", площадь которого составляет 415 тысяч гектаров, на конференции рассказал директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц, сообщает пресс-служба WWF. 
 

Множество видов животных находятся на грани вымирания - это горестная, но далеко не новая информация, о которой нужно стараться постоянно говорить. Не зря тему программы конференции назвали "Время на исходе", потому что, действительно, времени не так-то и много. Но, благодаря осознанному отношению миллионов людей к нашей природе, появляется больше надежды и возможности принять меры по восстановлению популяции. Мы очень рады, что все чаще поднимается данная тема, так как программа по реинтродукции тигра в Казахстане - это большой шаг к сохранению хищника в дикой природе", - рассказал в своём выступлении Мазманянц. 

 
Конференция "Сингапурская неделя тигров" приурочена к Международному дню тигра - 29 июля - и проходит ежегодно. В этом году она организована в онлайн-формате на площадке Zoom в период с 30 июля по 5 августа. Главной темой этого года стала тема "Время на исходе", что говорит о срочном принятии решений. 
 
Ранее, в сентябре 2017 года, Всемирный фонд дикой природы и правительство Казахстана подписали меморандум о реализации программы по возвращению тигра. 
 
В то же время полным ходом идет восстановление экосистемы Балхашского региона. Территория созданного в 2018 году Иле-Балхашского природного резервата площадью более 415 тысяч гектаров включает часть дельты реки Или, пойменные, саксауловые леса и водно-болотные угодья на Южном побережье озера Балхаш.
 

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