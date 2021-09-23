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В Минэкологии назвали ветер причиной обмеления русла реки Жайык

22.09.2021, 10:45 8317
НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана прокомментировали информацию о пересыхании реки Жайык близ Атырау, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Информацию о пересыхании реки Жайык в 25 километрах от Атырау ранее опубликовал один из интернет-ресурсов.
 

Представители Жайык-Каспийской бассейновой инспекции Комитета по водным ресурсам совместно с акиматом Атырауской области провели осмотр места, указанного в материалах СМИ. Установлено, что данный участок находится в зоне влияния сгонно-нагонных явлений. 19-20 сентября 2021 года на данном участке реки наблюдался ветер в северо-западном направлении, что повлияло на колебания уровня Каспийского моря и вследствие чего на данном участке произошло обмеление с появлением островов в русле реки Жайык. Сегодня ветер на данном участке реки в юго-западном направлении, в связи с чем происходит обратный нагон воды и острова затапливаются водой", - прокомментировали в Минэкологии.

 
В ведомстве отметили, что в последние годы в бассейне реки Жайык продолжается затяжное маловодье. 
 

На приграничном створе гидропоста "Январцево" наблюденный сток составил на уровне 3,5-5,5 кубометра, при среднемноголетнем стоке 8,14 кубометра, что показывает его уменьшение в два раза по сравнению со среднемноголетним значением. Основной сток реки Жайык до 80% формируется на территории Российской Федерации. В настоящее время объем Ириклинского водохранилища, расположенного (на территории РФ) вблизи границы РК составляет 2681 млн кубометров, сброс осуществляется согласно совместно (РК и РФ) утвержденному графику расходом 15 кубометров в секунду. За аналогичный период 2020 года объем водохранилища составлял 2808 млн кубометров, сброс осуществлялся расходом 14,3 кубометра в секунду.

 
Напомним, в конце марта главы природоохранных ведомств Казахстана и России вновь встретились для обсуждения консолидации мер по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык.
 

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