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Обмеление реки Жайык: какие меры предлагает Минэкологии РК

02.04.2021 15067
Обмеление реки Жайык: какие меры предлагает Минэкологии РК
Фото: www.inform.kz
ОРЕНБУРГ. 2 АПРЕЛЯ - В конце марта главы природоохранных ведомств Казахстана и России вновь встретились для обсуждения консолидации мер по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык. На этот раз встреча состоялась в Оренбурге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, глава ведомства Магзум Мирзагалиев предложил главе Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову обмениваться гидрологическими ежегодниками по реке.
 

Вопросы, связанные с маловодьем реки Жайык, являются одними из ключевых в нашем сотрудничестве в водохозяйственной сфере. Для решения проблемы обмеления реки Жайык и связанное с этим ухудшение состояния экосистемы реки, требуется комплексное изучение водохозяйственной системы всего бассейна. В этой связи предлагаю ввести практику обмена гидрологическими ежегодниками по реке Жайык на постоянной основе", - сказал глава Минэкологии Казахстана.

 
Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что отсутствие таких ежегодников могло стать причиной тех последствий, которые сейчас наблюдаются. К слову, до 1981 года составлялся единый гидрологический ежегодник по реке Жайык, а с 1982 года гидрологический ежегодник составляли по отдельности по территориям КазССР и РФССР, а после развала СССР уже самостоятельно.
 
Еще одним предложением в вопросе поэтапного сохранения реки Жайык было составление совместно с российской стороной единого реестра предприятий в бассейне реки и проведение анализа по уровню воздействия каждого предприятия.
 

По программе сохранения и восстановления экосистемы бассейна реки Жайык на 2021-2024 годы нами определены все предприятия-водопользователи бассейна реки, их, предприятий, осуществляющих сбросы загрязняющих веществ, - 297. Единый реестр позволит составить комплексное видение ситуации по всему бассейну реки", - добавил Магзум Мирзагалиев.

 
Также важным начинаем, по мнению министра экологии Казахстана, станет внедрение на предприятиях системы оборотного водоснабжения, эффективные системы водоочистки, технологии водосбережения в сельском хозяйстве.
 

Это снизит антропогенную нагрузку на реку Жайык", - считает глава казахстанского ведомства.

 
И для того, чтобы "сверять часы", Магзум Мирзагалиев предложил отчеты сторон о проделанной работе регулярно выносить на рассмотрение в рамках Казахстанско-российской комиссии по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык.
 

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