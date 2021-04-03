Обмеление реки Жайык: какие меры предлагает Минэкологии РК

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ОРЕНБУРГ. 2 АПРЕЛЯ - В конце марта главы природоохранных ведомств Казахстана и России вновь встретились для обсуждения консолидации мер по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык. На этот раз встреча состоялась в Оренбурге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, глава ведомства Магзум Мирзагалиев предложил главе Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову обмениваться гидрологическими ежегодниками по реке.

Вопросы, связанные с маловодьем реки Жайык, являются одними из ключевых в нашем сотрудничестве в водохозяйственной сфере. Для решения проблемы обмеления реки Жайык и связанное с этим ухудшение состояния экосистемы реки, требуется комплексное изучение водохозяйственной системы всего бассейна. В этой связи предлагаю ввести практику обмена гидрологическими ежегодниками по реке Жайык на постоянной основе", - сказал глава Минэкологии Казахстана.

Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что отсутствие таких ежегодников могло стать причиной тех последствий, которые сейчас наблюдаются. К слову, до 1981 года составлялся единый гидрологический ежегодник по реке Жайык, а с 1982 года гидрологический ежегодник составляли по отдельности по территориям КазССР и РФССР, а после развала СССР уже самостоятельно.

Еще одним предложением в вопросе поэтапного сохранения реки Жайык было составление совместно с российской стороной единого реестра предприятий в бассейне реки и проведение анализа по уровню воздействия каждого предприятия.

По программе сохранения и восстановления экосистемы бассейна реки Жайык на 2021-2024 годы нами определены все предприятия-водопользователи бассейна реки, их, предприятий, осуществляющих сбросы загрязняющих веществ, - 297. Единый реестр позволит составить комплексное видение ситуации по всему бассейну реки", - добавил Магзум Мирзагалиев.

Также важным начинаем, по мнению министра экологии Казахстана, станет внедрение на предприятиях системы оборотного водоснабжения, эффективные системы водоочистки, технологии водосбережения в сельском хозяйстве.

Это снизит антропогенную нагрузку на реку Жайык", - считает глава казахстанского ведомства.

И для того, чтобы "сверять часы", Магзум Мирзагалиев предложил отчеты сторон о проделанной работе регулярно выносить на рассмотрение в рамках Казахстанско-российской комиссии по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык.

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