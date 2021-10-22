Сенат ратифицировал Протокол по защите Каспийского моря

НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Сенат парламента Республики Казахстан ратифицировал Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря подписан 12 декабря 2012 года в Москве, говорится в заключении к протоколу.

Целью Протокола являются предотвращение, снижение, контроль и максимально возможное устранение загрязнения Каспийского моря из наземных источников и в результате деятельности, осуществляемой на суше, сообщает "Казправда"

В этой связи протоколом предусматриваются принятие региональных и национальных программ или планов действий, основанных на мерах по контролю за источниками загрязнения, регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценка уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии, создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов, об объемах поступления в акваторию моря загрязняющих веществ", - говорится в заключении к документу.