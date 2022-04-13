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В Текели решат проблему хвостохранилища свинцово-цинкового комбината

12.04.2022, 19:20 7551
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 12 АПРЕЛЯ - 12 апреля аким Алматинской области подписал меморандум с руководством компании SunlightInvestments, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны договорились о реализации крупного инвестиционного проекта, предполагающего строительство горно-обогатительного комбината, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.
 
Предприятие будет использовать накопленные отходы Текелийского свинцово-цинкового комбината, действовавшего с 1942 по 1996 годы. Хвостохранилище негативно влияло на окружающую среду многие годы, что отразилось на экологической обстановке города.
 
Компания SunlightInvestments инвестировала в новый проект около 200 млрд тенге, из них 60 млрд тенге - на строительство горно-обогатительного комбината.
 

Глава государства дал ряд поручений, направленных на социально-экономическое развитие моногородов, обеспечение устойчивого функционирования градообразующих предприятий и "якорных" проектов, создание благоприятных условий для развития предпринимательства и привлечения инвесторов. Рекультивация накопленного годами хвостохранилища в моногороде с использованием лучшего международного опыта, который вы представляете, положительно скажется на экологическом климате города. Благодаря этому проекту мы решим накопившуюся с советских времен экологическую проблему, а во-вторых, привлечем инвестиции в регион и создадим новые рабочие места", - сказал аким области Канат Бозумбаев.

 
В ходе обсуждения перспектив реализации проекта с руководством SunlightInvestments глава области отметил важность решения социальных проблем.
 

Ваше намерение взять на себя дополнительные социальные обязательства по поддержке людей с инвалидностью, построить социальное жилье и спортивные площадки - пример для других инвесторов. Думаю, что это будет проект, который даст большой импульс развитию моногорода с населением около 33 тысяч человек, - отметил Канат Бозумбаев.

 
Руководитель проекта Уалихан Атагельдиев подробно объяснил, как будут проводить рекультивационные работы. По его словам, накопившиеся отходы вывезут в безопасное место в 10 - 15 км от города, где будет осуществляться переработка. В последующем материал будут использовать в качестве сырья для комбината. Выбросы перезахоронят в соответствии с современными требованиями.
 

Благоустройство хвостохранилища будет осуществляться по согласованию с акиматом Текели. При строительстве горно-обогатительного комбината из местного населения будет задействовано около 400 человек, а при запуске предприятия будет создано 550 постоянных рабочих мест. Мощность проекта достигнет 2,5 млн тонн переработки в год. Запуск завода полного цикла положительно скажется на кардинальном решении экологических проблем Текели", - отметил Атагельдиев.

 
В завершение встречи аким области и руководитель проекта подписали меморандум, а акимат Текели и городской маслихат подписали соглашения по проекту.
 

новости по теме

Мажилисмены призвали провести срочную проверку соблюдения экотребований на мусорных полигонах страны

13.04.2022, 16:15 1646
Мажилисмены призвали провести срочную проверку соблюдения экотребований на мусорных полигонах страны
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Депутаты партии "Ак жол" призвали срочно провести проверку соблюдения санэпидтребований полигонами во всех регионах, их защиту от подтоплений и распространения заражений в окружающую среду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Депутаты отметили, что в ходе встреч с избирателями жители регионов неоднократно жаловались на наплевательское отношение местных органов власти к экологическим требованиям. 
 

Приводились различные примеры массового ухудшения самочувствия граждан и появления хронических заболеваний из-за антисанитарии и иных результатов пренебрежения к базовым интересам граждан на доступ к чистому воздуху, питьевой воде или защите от воздействия высоковольтных линий, проложенных посреди жилых домов", - сообщили представители партии в депзапросе

 
Они напомнили, что вопросы организации полигонов бытовых отходов, а попросту - свалок в Семее, Актобе и Нур-Султане поднимались неоднократно. Теперь к ним добавились жалобы на свалки в Алматинской, Акмолинской и Костанайской областях.
 
В качестве примера депутаты привели незаконную деятельность полигона ТОО "КокшеТазалык" в Кокшетау.
 

Свалка прямо граничит с крупным пищевым предприятием, куда зашел иностранный инвестор с условием закрытия полигона. Однако теперь вопрос ставится о репутации и уходе самого инвестора. А свалка продолжает принимать отходы", - говорится в депзапросе. 

 
Также в Костанае мясокомбинаты "КостанайАгропродукт", "Карасу-Ет", "Север-Ет" работают без утилизации отходов, рассказали мажилисмены.
 

С покровительства местных чиновников, в нарушение всех требований СанПиН отвозят на свалку ТОО "Горизонт" города Тобыла, что прямо запрещено санитарными требованиями. Оттуда эти отходы разбирают посторонние и неизвестно на что используют, возможно, для питания. Остатки разлагаются, распространяя зловонный запах, собирая крыс и бродячих животных. Здесь незаконная работа свалки угрожает уже не столько бизнесу, сколько здоровью и самочувствию людей", - заметили депутаты.

 
Они также рассказали о стихийной свалке в селе Отеген батыр Алматинской области, которая распространилась на территорию местного кладбища.
 

Уже по этим примерам очевидно, что проблема свалок становится системной. А на фоне массовых весенних разливов и потепления погоды вопрос приобретает уже и эпидемиологическую угрозу", - добавили представители партии.

 
В связи с вышеизложенным депутатская фракция "Ак жол" просит:
 
  1. Срочно провести проверку соблюдения санэпидтребований полигонами во всех регионах, их защиту от подтоплений и распространения заражений в окружающую среду.
  2. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в неисполнении предписаний госорганов и решений судов, а также закрывавших глаза на систематические нарушения требований СанПиН.
  3. Поставить вопрос о компенсации полигонами-нарушителями причиненного вреда здоровью местных жителей.

Напомним, ранее заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал о планах по строительству полигонов и мусороперерабатывающих заводов в стране.
 

В Алматы появились новые экоавтобусы

13.04.2022, 14:19 2581
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - Парк общественного транспорта Алматы пополнили 105 новых экологичных и комфортабельных автобусов Golden Dragon на газовом топливе, в ближайшее время ожидается поставка еще 45 автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Низкопольные трехдверные автобусы экологического класса Евро-5 вместимостью 90 человек оснащены кондиционером, камерами видеонаблюдения, автоматическим голосовым объявлением остановок, датчиком фиксации усталости водителя, видеорегистратором, пандусом для людей с особыми потребностями и другими опциями", - сообщили в акимате Алматы.

 
Сегодня 14 новых автобусов вышли на маршрут № 44. Остальные автобусы по мере технической готовности будут запускаться на обновление и усиление наиболее загруженных маршрутов в ближайшее время.
 

Всего до конца первого полугодия парк общественного транспорта получит 300 новых автобусов. Дополнительно в течение года 250 газовых автобусов приобретет частный перевозчик", - сообщили в акимате. 

 
Всего в этом году долю экологически чистого транспорта в городе планируется довести до 50%.
 

На границе ЗКО и Астраханской области создадут резерват для сайгаков

13.04.2022, 12:14 3506
На границе ЗКО и Астраханской области создадут резерват для сайгаков
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Трансграничную особо охраняемую природную территорию для сохранения мест обитания популяции сайгаков под эгидой ЮНЕСКО создадут в Западно-Казахстанской области, сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфия Сулейменова, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 

Мы планируем разработать совместные меры по мониторингу и охране сайгака. В целях сохранения популяции ведется работа по созданию резервата. Его размещение планируется на территории Западно-Казахстанской области. По завершении этих работ с российской стороной мы планируем создать трансграничный комплекс под эгидой ЮНЕСКО", - сказала Сулейманова в ходе 17-го заседания комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и сенатом парламента Казахстана, который в понедельник и вторник проходит в Астрахани.

 
На территории Казахстана и России сайгаки относятся к исчезающему виду животных и занесены в Красную книгу. Охота на сайгаков в двух странах запрещена.
 
В Астраханской области для сохранения популяции сайгака создан заказник "Сайгак", численность этих редких антилоп в регионе оценивается в 12 тысяч особей, сообщает портал astravolga.ru.
 

В Алматы планируют построить дендрарий

12.04.2022, 15:49 8661
Фото: inalmaty.kz
АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - В Алматы, выше Аль-Фараби, в районе комплекса лыжных трамплинов "Сункар", планируется строительство арборетума (дендрария). Информацию об этом прокомментировал сегодня заместитель руководителя управления зеленой экономики города Улан Абдулдаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Общая площадь арборетума должна составить 57 гектаров. Мы разрабатываем проектно-сметную документацию этого проекта. Вместе с научными специалистами отрабатываем вопрос по посадке деревьев на оползневом склоне для укрепления склона, подведению поливной системы и инженерных сетей. Эти моменты проектируются, и мы планируем, что проект в июле пройдет экспертизу", - цитирует Абдулдаева Tengrinews.kz.

 
По данным управления, инвесторы также разрабатывают проект пешеходного моста, который соединит новую парковую зону через Аль-Фараби с Ботаническим садом. Ожидается, что проект пройдет экспертизу летом этого года. 
 
Кроме того, Улан Абдулдаев прокомментировал вырубку яблоневого сада в Медеуском районе. По его словам, на этом месте планировали построить дом, пишет МИА "Казинформ".
 

Недавно на одном участке был выявлен факт незаконного сноса яблоневого сада, целевое назначение было - строительство частного жилого дома. На сегодня управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело по статье 340 УК РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников)", - сказал Улан Абдулдаев. 

 
По информации акимата Алматы, в рамках акции Jasyl Almaty на территории города с 2019 года высажено 705 тысяч саженцев. В текущем году планируется высадить еще 350 тысяч зеленых насаждений, из которых уже посажено 72 346. В целом акция предполагает посадку 1 млн деревьев.
 
Кроме того, в городе реализуются проекты ГЧП по посадке однолетних и многолетних цветников на 2019 - 2023 годы с общей суммой договоров на 2,1 млрд тенге. Высадка цветов начинается в апреле - это наиболее благоприятный для посадок период. Общий объем декоративно-цветочного озеленения в Алматы составляет порядка 159 тысяч квадратных метров.
 
В настоящее время согласно реестру зеленых насаждений в Алматы произрастают 2,8 млн деревьев и кустарников, из них 360,3 тысячи - ослабленные (больные, старовозрастные) и 84,6 - аварийные.
 
По данным управления зеленой экономики, ежегодно районным акиматам выделяется 54 млн тенге на вырубку 1,9 тысячи деревьев с обязательной компенсационной высадкой 19 тысяч деревьев. При этом содержание и защита зеленых насаждений внутри дворовых территорий должна осуществляться за счет средств КСК, но работы должным образом не проводились.
 

Вырубка проводилась лишь во время комплексного ремонта дворов акиматами районов, что привело к старению и ослаблению зеленого фонда. В последующем при аналогичных объемах и подходах работы останется 30 лет на обновление и уход за деревьями, для того чтобы предотвратить переход ослабленных и здоровых. Для решения данной проблемы необходимо в течение пяти лет произвести работу по вырубке аварийных деревьев в количестве 84 628 штук. Взамен вырубленных деревьев посадить 840 тысяч молодых саженцев", - отметили в управлении.

 
В настоящее время управление зеленой экономики совместно с сотрудниками научных институтов разрабатывает проект программы по сносу аварийных и омолаживанию возрастных деревьев.
 

В Казахстане утвердили перечень крупных загрязнителей окружающей среды

08.04.2022, 09:51 18101
В Казахстане утвердили перечень крупных загрязнителей окружающей среды
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ – Постановлением правительства от 1 апреля 2022 года утвержден перечень 50 объектов, наиболее крупных по суммарным выбросам загрязняющих веществ в окружающую среду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Утвердить прилагаемый перечень пятидесяти объектов I категории, наиболее крупных по суммарным выбросам загрязняющих веществ в окружающую среду на 1 января 2021 года", - сообщается в постановлении.

 
Отмечается, что постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.
 

№ п/п

Наименование плательщика плат за негативное воздействие на окружающую среду

Наименование объекта

1

2

3

Производство тепловой и электрической энергии

1.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова"

2.

Акционерное общество "Евроазиатская энергетическая корпорация"

Электрическая станция

3.

Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

4.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Главная распределительная электростанция Топар"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Главная распределительная электростанция Топар"

5.

Акционерное общество "Астана-Энергия"

Теплоэлектроцентраль-2

6.

Акционерное общество "СевКазЭнерго"

Акционерное общество "СевКазЭнерго"

7.

Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Теплоэлектроцентраль-3

8.

Акционерное общество "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова"

Акционерное общество "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова"

9.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Усть-Каменогорская ТЭЦ"

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Усть-Каменогорская ТЭЦ "

10.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Степногорская ТЭЦ"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Степногорская ТЭЦ"

11.

Акционерное общество "Павлодарэнерго"

Теплоэлектроцентраль-3

12.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bassel Group LLS"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bassel Group LLS"

13.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhmys Energy" (КазахмысЭнерджи)

Жезказганская теплоэлектроцентраль

14.

Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Теплоэлектроцентраль-2

15.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда Энергоцентр"

Теплоэлектроцентраль-3

16.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhmys Energy" (КазахмысЭнерджи)

Балхашская теплоэлектроцентраль

17.

Акционерное общество "Астана-Энергия"

Теплоэлектроцентраль-1

18.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнерго"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнерго"

19.

Акционерное общество "Атырауская теплоэлектроцентраль"

Акционерное общество "Атырауская теплоэлектроцентраль"

Производство чугуна, стали и ферросплавов

20.

Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау"

Стальной департамент акционерного общества "АрселорМиттал Темиртау"

21.

Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"

Аксуский завод ферросплавов

22.

Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"

Актюбинский завод ферросплавов

23.

Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel"

Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel"

Добыча сырой нефти и природного газа

24.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл"

25.

"Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."

Морской комплекс

26.

"Норт Каспиан Оперейтинг Компании Н.В."

Наземный комплекс

27.

Акционерное общество "СНПС-Актобемунайгаз"

Жанажолский нефтегазоперерабатывающий комплекс

28.

Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.

Месторождение Карачаганак

29.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актобе"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актобе"

30.

Акционерное общество "СНПС-Актобемунайгаз"

Нефтегазодобывающее управление "Октябрьскнефть"

31.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаикмунай"

Чинаревское месторождение

Производство алюминия

32.

Акционерное общество "Алюминий Казахстана"

Павлодарский алюминиевый завод и теплоэлектроцентраль

33.

Акционерное общество "Казахстанский электролизный завод"

Акционерное общество "Казахстанский электролизный завод"

Производство меди

34.

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazakhmysSmelting"

Жезказганский медеплавильный завод

35.

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazakhmysSmelting"

Балхашский медеплавильный завод

Производство продуктов нефтепереработки

36.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

37.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

38.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроКазахстан Ойл Продактс"

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроКазахстан Ойл Продактс"

Производство свинца, цинка и олова

39.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк"

Усть-Каменогорский металлургический комплекс

Добыча железной руды

40.

Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение"

Рудненская площадка

41.

Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"

Донской горно-обогатительный комбинат

Производство продуктов химической промышленности

42.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казфосфат"

Новоджамбульский фосфорный завод

Производство цемента, извести и штукатурки

43.

Акционерное общество "Карцемент"

Акционерное общество "Карцемент"

44.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бухтарминская цементная компания"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бухтарминская цементная компания"

45.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гежуба Шиели Цемент"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гежуба Шиели Цемент"

46.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стандарт Цемент"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стандарт Цемент"

47.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Alacem" (Алацем)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Alacem" (Алацем)

48.

Акционерное общество "Шымкентцемент"

Акционерное общество "Шымкентцемент"

49.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПК "Цементный завод Семей"

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПК "Цементный завод Семей"

Производство карбида кальция

50.

Акционерное общество "Темиртауский электрометаллургический комбинат"

Химико-металлургический заводСкачать

Вырубка яблоневых садов в Алматы: возбуждено уголовное дело

07.04.2022, 16:37 21281
Вырубка яблоневых садов в Алматы: возбуждено уголовное дело
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - В управлении зеленой экономики Алматы прокомментировали вырубку яблоневых садов в районе обсерватории, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена информация касательно вырубки яблоневых садов по адресу: Медеуский район, ул. Обсерватория, 5А. Сотрудники управления зеленой экономики города Алматы совместно с управлением полиции Медеуского района, а также специализированной природоохранной прокуратурой оперативно выехали на место. В ходе выезда факт вырубки 21 дерева яблоневых пород подтвердился. В связи с чем был составлен акт обследования, подсчитан ущерб в 500 МРП и направлено письмо в департамент полиции для принятия соответствующих мер", - сообщили в управлении зеленой политики города. 

 
Отделом дознания Медеуского района возбуждено уголовное дело по статье 340 УК РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников". 
 

По правилам защиты зеленых насаждений при полном признании вины по заведенному делу за такое нарушение предусмотрена компенсационная посадка в количестве 1050 деревьев на землях общего пользования", - напомнили в управлении.


 
Напомним, алматинцы назвали вырубку преступлением. Видео уничтожения яблонь было опубликовано в соцсетях.
 
В марте Экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки. 
 
В феврале в Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев.
 
В декабре 2021 года заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов. 

 

 

В Шардаринском водохранилище зафиксировали массовую гибель рыбы

06.04.2022, 19:37 26341
В Шардаринском водохранилище зафиксировали массовую гибель рыбы
Фото: otyrar.kz
ТУРКЕСТАН. 6 АПРЕЛЯ - На берегу Шардаринского водохранилища зафиксировали массовую гибель рыб. Погибли карась и сазан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эксперты на чешуе рыб заметили странные проплешины. Рыбинспекторы извлекли более четырех килограммов снулых мальков, сообщает otyrar.kz.
 

Ветеринарная служба Шардары произвела отбор мальков для лабораторных исследований. Сегодня департаментом экологии по Туркестанской области и аральским филиалом ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" планируется отбор проб воды и рыб. По итогам лабораторных исследований будет подготовлено экспертное заключение",- сказал пресс-секретарь Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК Аслан Женисулы.

 
Два года назад в Шарадаринском водохранилище уже был зафиксирован подобный мор рыбы. Тогда тушками был "усыпан" практически весь берег.
 
Местные жители и рыбаки предположили, что карпы могли умереть из-за загрязнения воды в хранилище. Рядом с водоемом находится ТЭЦ.
 
В феврале на реке Есиль в районе села Новочеркасского Астраханского района Акмолинской области собрано около 85 килограммов мертвой рыбы. 
 
В декабре 2021 года массовая гибель рыбы произошла в Костанайской области.
 

На месте схода вагонов в ВКО обнаружено превышение ПДК меди и цинка

06.04.2022, 11:48 28151
На месте схода вагонов в ВКО обнаружено превышение ПДК меди и цинка
Фото: yk.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 6 АПРЕЛЯ - На месте падения вагонов со шлаком в реку Иртыш экологи выявили превышение предельно допустимой концентрации цинка и меди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Специалисты департамента экологии на месте падения вагонов со шлаком в реку Иртыш отобрали пробы воды для проведения химических анализов на содержание тяжелых металлов. Пробы также были взяты по течению реки на 500 метров выше и ниже места падения.
 

По результатам анализов в пробе воды, отобранной на месте схода вагонов, было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации цинка в 1,3 раза. Также в данной пробе и в пробе, отобранной ниже по течению, отмечается повышение концентрации меди по сравнению с пробой, отобранной выше по течению, в 1,5 и 1,3 раза соответственно. По остальным компонентам превышений не обнаружено. Выявленные превышения могут указывать о возможном влиянии произошедшей аварии на водный объект", - сообщили в пресс-службе департамента экологии.

 
Для дальнейшей оценки влияния на водный объект департамент экологии совместно ФРГП "Казгидромет" по ВКО еженедельно будет проводить мониторинг состояния поверхностных вод реки Иртыш в данном районе до окончания проверочных мероприятий, информирует региональное издание YK.kz.
 
Также по требованию транспортной прокуратуры по Восточно-Казахстанской области в отношении АО "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Семейское отделение ГП" назначена внеплановая экологическая проверка, по результатам которой будут определены мероприятия по ликвидации последствий аварии.
 
В ТОО "Казцинк" сообщили, что несколько вагонов этого поезда, в том числе упавшие в реку, принадлежат предприятию.
 

Шлак до начала транспортировки прошел высокотемпературный обжиг. Это значит, что металлы находятся в нем в нерастворимой форме, что минимизирует возможные последствия для окружающей среды. "Казцинк" совместно с партнерами будет делать все возможное, чтобы максимально эффективно устранить последствия инцидента", - сказал главный эколог "Казцинка" Казтай Такеев. 


3 апреля 2022 года в 12.04 на железнодорожном участке Оскемен - Кумыстау Восточно-Казахстанской области в грузовом поезде произошел сход с рельсов 18 вагонов.  Из них часть вагонов со шлаком упали в реку Иртыш.

 

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