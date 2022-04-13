В Текели решат проблему хвостохранилища свинцово-цинкового комбината

АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - В Алматы, выше Аль-Фараби, в районе комплекса лыжных трамплинов "Сункар", планируется строительство арборетума (дендрария). Информацию об этом прокомментировал сегодня заместитель руководителя управления зеленой экономики города Улан Абдулдаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Общая площадь арборетума должна составить 57 гектаров. Мы разрабатываем проектно-сметную документацию этого проекта. Вместе с научными специалистами отрабатываем вопрос по посадке деревьев на оползневом склоне для укрепления склона, подведению поливной системы и инженерных сетей. Эти моменты проектируются, и мы планируем, что проект в июле пройдет экспертизу", - цитирует Абдулдаева Tengrinews.kz .

По данным управления, инвесторы также разрабатывают проект пешеходного моста, который соединит новую парковую зону через Аль-Фараби с Ботаническим садом. Ожидается, что проект пройдет экспертизу летом этого года.

Кроме того, Улан Абдулдаев прокомментировал вырубку яблоневого сада в Медеуском районе. По его словам, на этом месте планировали построить дом, пишет МИА "Казинформ"

Недавно на одном участке был выявлен факт незаконного сноса яблоневого сада, целевое назначение было - строительство частного жилого дома. На сегодня управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело по статье 340 УК РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников)", - сказал Улан Абдулдаев.

По информации акимата Алматы, в рамках акции Jasyl Almaty на территории города с 2019 года высажено 705 тысяч саженцев. В текущем году планируется высадить еще 350 тысяч зеленых насаждений, из которых уже посажено 72 346. В целом акция предполагает посадку 1 млн деревьев.

Кроме того, в городе реализуются проекты ГЧП по посадке однолетних и многолетних цветников на 2019 - 2023 годы с общей суммой договоров на 2,1 млрд тенге. Высадка цветов начинается в апреле - это наиболее благоприятный для посадок период. Общий объем декоративно-цветочного озеленения в Алматы составляет порядка 159 тысяч квадратных метров.

В настоящее время согласно реестру зеленых насаждений в Алматы произрастают 2,8 млн деревьев и кустарников, из них 360,3 тысячи - ослабленные (больные, старовозрастные) и 84,6 - аварийные.

По данным управления зеленой экономики, ежегодно районным акиматам выделяется 54 млн тенге на вырубку 1,9 тысячи деревьев с обязательной компенсационной высадкой 19 тысяч деревьев. При этом содержание и защита зеленых насаждений внутри дворовых территорий должна осуществляться за счет средств КСК, но работы должным образом не проводились.

Вырубка проводилась лишь во время комплексного ремонта дворов акиматами районов, что привело к старению и ослаблению зеленого фонда. В последующем при аналогичных объемах и подходах работы останется 30 лет на обновление и уход за деревьями, для того чтобы предотвратить переход ослабленных и здоровых. Для решения данной проблемы необходимо в течение пяти лет произвести работу по вырубке аварийных деревьев в количестве 84 628 штук. Взамен вырубленных деревьев посадить 840 тысяч молодых саженцев", - отметили в управлении.

В настоящее время управление зеленой экономики совместно с сотрудниками научных институтов разрабатывает проект программы по сносу аварийных и омолаживанию возрастных деревьев.