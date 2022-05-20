В Мангистауской области снова обнаружили мертвых тюленей
19.05.2022, 10:07 3201
Фото: lada.kz
АКТАУ. 19 МАЯ - Туши тюленей обнаружили на центральной набережной Форт-Шевченко, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам местной жительницы Галии, 18 мая во время прогулки с ребенком по набережной Форт-Шевченко женщина увидела валяющихся на берегу двух мертвых тюленей, сообщает Lada.kz.
Явно, если пройтись далее, то обнаружатся еще мертвые тюлени, потому что вдалеке я видела, как стая птиц что-то клевала", - говорит Галия.
Как ответили в акимате Тупкараганского района, в настоящее время ведутся работы по сбору, утилизации погибших тюленей и выяснению причин гибели.
Напомним, это уже не первый случай гибели тюленей на Каспии.
Ранее специалисты в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса обнаружили 64 туши мертвых тюленей.
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Блогеры устроили тест-драйв в Бозжыра
18.05.2022, 19:25 6016
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 18 МАЯ - Ранее в соцсетях появилось видео, на котором заснято, как молодой мужчина разбивает каменистое покрытие почвы в урочище Бозжыра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские установили личности организаторов и водителя тест-драйва.
16 мая в Сети появилось видео, где блогеры устроили тест-драйв нового внедорожника близ урочища Бозжыра. В данный момент личности организаторов и водителя установлены. За езду без государственных номеров на водителя составлен административный протокол по статье 590, часть 2, КоАП РК", - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.
Как сообщает "Лада" со ссылкой на руководителя отдела регулирования природопользования управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Динару Енсеген, члены съемочной группы не получали разрешения на проведение тест-драйва.
По словам Динары Енсеген, чтобы попасть на территорию Жабайушканского государственного природного заказника, где расположено урочище Бозжыра, необходимо получить пропуск. Он оплачивается согласно утвержденному маслихатом тарифу.
Участники автоколонны не получали никакого разрешения и допуска на посещение заказника. У них не было официального разрешения на посещение особо охраняемой территории. Это считается нарушением", - подчеркнула руководитель отдела регулирования природопользования.
При допуске на территорию разрешается лишь посещение природной достопримечательности. Ломать и выкорчевывать камни, изменять ландшафт запрещено.
В этой местности есть животные и птицы, которых эти действия могут напугать. Кроме того, в ходе тест-драйвов может повредиться почва. Поэтому проводить автомобильные тест-драйвы в этой местности не разрешается. Мы просим людей аккуратно и бережно относиться к природе, не оставлять мусор и не вредить окружающей среде. Все зафиксированные видео и фото мы официально отправили в полицию. Мы просим установить нарушителей, их личности, номера автомобилей и принять меры в их отношении", - сказала Динара Енсеген.
В Актобе на открытых участках складировали более 150 тысяч тонн опасных отходов
17.05.2022, 14:42 10731
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 17 МАЯ - Прокуратурой Актюбинской области установлены факты передачи опасных отходов производства для утилизации компаниям, не отвечающим квалификационным требованиям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Опасные отходы передавались с нарушениями в период с 2018 по 2020 годы, сообщили в прокуратуре области.
Опасные отходы Актюбинского завода ферросплавов АО ТНК "Казхром", образуемые при производстве феррохрома, передавались не имеющим соответствующих разрешений и возможностей предприятиям (ТОО "Сайлан Актобе", ТОО "KA2 Business Groups", ТОО "Зеленстрой"). Данные предприятия в указанный период на неподготовленных либо открытых бесхозных участках в Актобе без переработки размещали более 150 тысяч тонн опасных отходов", - проинформировали в надзорном ведомстве.
В прокуратуре отметили, что по актам надзора все получатели опасных отходов завода проверены и привлечены к административной ответственности на общую сумму свыше 500 тысяч тенге. Также возмещен ущерб более чем на 80 млн тенге.
На сегодняшний день завод ферросплавов привлечен к административной ответственности на сумму более 50 млн тенге, все незаконно переданные отходы с территорий указанных предприятий вывезены. Кроме того, по акту надзора в адрес Актюбинского завода ферросплавов выставлено уведомление о начислении платежей в бюджет за эмиссии в окружающую среду в размере 2,6 млрд тенге", - сообщили в прокуратуре.
Ранее аким Актюбинской области Ондасын Уразалин заявил, что проблемы экологии в регионе будут решаться за счет инвесторов.
Стала известна причина слива ржавой воды в Каспий возле водно-спасательной станции
16.05.2022, 18:37 15546
Фото: Лада
АКТАУ. 16 МАЯ - В службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области рассказали о причинах слива воды с ржавым оттенком в море, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации ведомства, в настоящее время в 1-м микрорайоне на территории бывшей водно-спасательной станции располагается пожарная часть № 13 по охране нижних микрорайонов от пожара. 15 мая во время приема/передачи дежурной смены пожарной техники и пожарно-технического вооружения обнаружилась утечка воды с автоцистерны АЦ 8-40 КамАЗ 807 AV 12, сообщает "Лада".
Пожарная цистерна заполняется водой с пожарных гидрантов. Цвет ржавчины вода в цистерне приобрела из-за того, что вода все время хранится в цистерне и пожарные дозаправляют цистерну ежедневно", - сообщили в службе пожаротушения.
В ведомстве заверили, что отверстие в цистерне будет заварено.
Напомним, местная жительница рассказала, что уже не первый раз наблюдает, как у водно-спасательной станции по бетонной плите в море стекает непонятная жидкость оранжевого цвета с ржавым оттенком.
Проблемы экологии в Актюбинской области будут решаться за счет инвесторов - Уразалин
16.05.2022, 15:46 16836
Фото: primeminister.kz
АКТОБЕ. 16 МАЯ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин рассказал, как и за чей счет будут решаться экологические проблемы в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, проблемы, связанные с загрязнением воздуха и в целом окружающей среды, копились в регионе годами. Причиной тому являются не только канализационно-очистные сооружения, но и непрерывно работающие предприятия, в регионе их насчитывается около 20.
Последние несколько лет в регионе проводились исследования по выявлению причин загрязнения воздуха. Одной из них стала работа Актюбинского завода ферросплавов АО "ТНК "Казхром". После предъявления Минэкологии РК требований в соответствии с новым экологическим кодексом предприятие разработало дорожную карту по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Этот проект требует миллиардного финансирования. Завод несет полную ответственность за вредные выбросы в атмосферу", - заявил аким области.
Также причиной ухудшения качества воздуха в регионе стала изношенная канализационная система, которая не выполняет свои функции в должной мере. По словам Уразалина, чтобы полностью устранить проблему, нужно построить новую систему канализации, а пока неприятный запах в городе подавляют химическими реагентами и специальными бактериями.
Также одной из проблем региона является концентрация угарного газа, которая превысила допустимые нормы. Все из-за того, что в регионе нет мусоросжигающих заводов, отходы сжигаются в полевых условиях.
В регионе встречались факты пожаров на мусорных полигонах. Но мы их намеренно не сжигаем. В связи с химическими реакциями не исключены случаи гниения мусора, возникновения пожаров в летний период. В такие времена город окутывает черный дым. Системное решение данной проблемы, во-первых, напрямую связано с коммунальным хозяйством, работой подрядчиков, занимающихся доставкой мусора на полигон. Во-вторых, мусор должен быть обязательно отсортирован или эффективно использован. Мы против строительства в регионе мусоросжигающего завода", - уточнил аким области.
По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с инвесторами в части использования новых технологий по сортировке и эффективному использованию отходов.
Наша цель - не создавать нагрузку на бюджет, а создавать условия, чтобы предприниматели получали прибыль, использовать их средства. На сегодня несколько предпринимателей, использующих зарубежные технологии, проявили свой интерес к этому вопросу. Я думаю, что в этом году данный вопрос должен решиться", - резюмировал Уразалин.
В Минэкологии прокомментировали гибель более 60 тюленей, обнаруженных на берегу Каспия
16.05.2022, 12:20 18326
Фото: lada.kz
АКТАУ. 16 МАЯ - Экологи предположили, что гибель 64 тюленей могла произойти еще зимой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Туши морских животных и осетровых рыб находились в стадии сильного разложения, вследствие чего произвести отбор проб тканей для проведения исследований не представилось возможным. Следовательно, можно предположить, что их гибель произошла в зимний период", - говорится в сообщении Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Экологи также сообщили, что с места обнаружения морских животных и рыб взяты пробы воды и воздуха.
При этом хотим напомнить, что ранее, в конце апреля текущего года, на побережье Каспийского моря в Тюбкараганском районе были обнаружены 97 туш мертвых тюленей. По информации сотрудников научных ведомств, результаты исследований, а также предположительные причины гибели животных будут озвучены в течение месяца после проведения исследований", - рассказали в пресс-службе.
Инспекторами управления рыбной инспекции по Мангистауской области ведется мониторинг береговой зоны и других участков Каспийского моря. Информация будет обновляться по мере поступления.
14 мая 2021 года сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в прибрежной зоне морского порта Форт-Шевченко на территории от мыса Урдюк до местности Баутинская коса обнаружено 64 мертвых тюленей и 5 снулых особей осетровых видов.
Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области.
Из-за дикой наживы нефтяников народ готов полностью уничтожить и флору и фауну. Люди не задумываются, к чему это приведет", - заявил эколог.
По его мнению, гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это в первую очередь экологическое бедствие, которое образует деятельность человека.
Есть предположение, что в данном случае это нефтяные компании, от которых постоянно идут разливы нефтепродуктов и их выбросы в процессе переработки", - отметил он.
С казахстанских предприятий взыскан экологический ущерб в 33 миллиарда тенге
16.05.2022, 10:53 19166
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - По итогам проверки соблюдения уполномоченными органами норм экологического законодательства экологическими инспекторами взыскано в бюджет порядка 33 млрд тенге экологического ущерба, а также административных штрафов на сумму 12 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На основании жалоб граждан на незаконное размещение бытовых и промышленных отходов вблизи населенных пунктов Генеральной прокуратурой РК была проведена проверка.
Прокурорами выявлено 43 факта размещения промышленных отходов предприятиями в неустановленных местах, без утилизации и переработки.
К примеру, Актюбинский завод ферросплавов передал порядка 150 тысяч тонн опасных отходов предприятиям, не имеющим экологического разрешения. Последние в свою очередь без переработки размещали их прямо в городе на открытых участках. По акту надзора виновные привлечены к административной ответственности. Взыскан ущерб на сумму 80 млн тенге. Кроме того, заводу начислена плата за эмиссию в окружающую среду в размере 1,6 млрд тенге", - сообщили в пресс-службы Генпрокуратуры РК.
В ведомстве отмечают, что в стране не снижаются объемы несанкционированных свалок. По данным космического мониторинга, ежегодно в населенных пунктах образовываются до 9 тысяч незаконных полигонов.
Так, прокуратурой города Алматы на территории Алатауского, Медеуского и Турксибского районов обнаружены 17 захоронений коммунальных и промышленных отходов, что вызвало обоснованную претензию жителей к местным акиматам. В настоящее время стихийные свалки ликвидированы.
За допущенные недостатки к дисциплинарной ответственности привлечены руководители департаментов экологии Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей и Алматы, а также должностные лица профильного министерства.
По итогам проверки правительству внесено представление об устранении нарушений законности.
Очевидцы засняли, как черную жидкость сливают в Каспий.
На берегу Каспия в Мангистауской области обнаружили мертвых тюленей
16.05.2022, 09:48 19756
Фото: lada.kz
АКТАУ. 16 МАЯ - На берегу Каспия в Мангистауской области обнаружили мертвых тюленей. В ходе осмотра найдено 64 мертвых тюленя и пять рыб осетровых пород, сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса обнаружены туши мертвых тюленей. По данному факту совместно с экологами и местным исполнительным органом создана рабочая группа, которой проведено обследование данного района, сообщает Lada.kz.
В ходе полного осмотра подсчитано общее количество погибших тюленей - 64 тушки, а также обнаружено пять рыб осетровых пород.
Выброс туш тюленей и рыбы на берег произошел в результате прошедшего накануне сильного штормового юго-западного ветра. Они находятся в состоянии сильного разложения и гниения. Для проведения лабораторной экспертизы взяты образцы погибших животных и помещены в холодильную камеру. Также взяты пробы воды и воздуха", - сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что более 90 погибших тюленей обнаружили на побережье Каспия.
В пригороде Актау неизвестные выбросили груду бутылок с просроченными напиткам
12.05.2022, 10:28 26576
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 12 МАЯ - Содержимое бутылок, выброшенных в пригороде Актау, установили экологи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает lada.kz, 11 мая местный житель обнаружил в степи близ села Баянды кучу пластиковых и стеклянных бутылок. Емкости наполнены жидкостью желтоватого цвета, похожей на бензин. Автор видео побоялся открывать их, так как предположил, что это могут быть ядохимикаты.
Специалисты отдела государственного экологического контроля и отдела лабораторно-аналитического отдела департамента экологии совместно с сотрудниками полиции сельского округа Баянды и специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля Мунайлинского района выехали на место", - информирует lada.kz.
Специалистами было установлено, что жидкость представляет собой напитки с просроченным сроком годности.
Когда и кто сбросил бутылки, пока неизвестно. Наши специалисты рекомендовали акимату Мунайлинского района собрать отходы и в дальнейшем вывезти их на полигон. Полицейских Мунайлинского района попросили установить и привлечь виновных лиц к административной ответственности", - сообщили в департаменте экологии.
В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?