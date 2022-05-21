Токаеву доложили о решении экологических проблем

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Об основных итогах деятельности Министерства экологии, геологии и природных ресурсов за I квартал текущего года и планах на предстоящий период рассказал президенту Касым-Жомарту Токаеву глава ведомства Сериккали Брекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, министр рассказал о принимаемых мерах по улучшению экологической ситуации в стране. По его словам, в соответствии с нормами нового Экологического кодекса был проведен технологический аудит 83 крупных компаний, что позволило оценить их готовность к переходу на новые технологии до 2025 года", - сообщает Акорда.

Также Брекешев ознакомил президента с реализацией национального проекта "Жасыл Казахстан", региональных дорожных карт по решению экологических проблем, состоянии геологической отрасли и работе по созданию национальной геологической службы.

Кроме того, глава Минэкологии проинформировал главу государства о состоянии водохозяйственной инфраструктуры, проведении вегетационного периода, разработке нового Водного кодекса, а также о состоянии лесного хозяйства и животного мира.

По итогам встречи Токаев поставил перед министерством ряд конкретных задач по решению экологических проблем, улучшению водохозяйственной инфраструктуры и развитию геологической отрасли.