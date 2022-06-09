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В реке Большая Алматинка обнаружена сальмонелла редких групп

08.06.2022, 12:47 3301
В реке Большая Алматинка обнаружена сальмонелла редких групп
АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщил об обнаружении в реке Большая Алматинка города Алматы сальмонеллы редких групп, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Горожан просят избегать купания в неопределенных санитарными врачами местах.
 
Не соответствующие нормам показатели воды также выявлены: в Акмолинской, ВКО, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской областях и Нур-Султане, что свидетельствует о загрязнении воды.
 
 "Основными причинами ухудшения качества воды в водоемах являются загрязнение бытовыми отходами, купание собак, мытье автомобилей, выпуск стоков объектов общественного питания и баз отдыха, содержание и водопой скота", - отметили в пресс-службе комитета. 
 
Всего на контроле территориальных подразделений комитета находится 726 мест отдыха с организацией купания, пляжей и баз отдыха. С начала купального сезона и до его завершения проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг за качеством воды. За неорганизованными (стихийными) местами купания контроль осуществляется в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
 

Территориальными подразделениями Комитета по выявленным нарушениям по содержанию мест отдыха, ухудшению качества воды в местах водопользования направляются информации местные исполнительные органы, управления ЧС для принятия управленческих решений по улучшению качества воды открытых водоемов, устранению выявленных нарушений, установлению запретов купания населения; по базам отдыха - принимаются административные меры взыскания и выносятся предписания", - говорится в сообщении ведомства.

 
На сегодняшний день по всей республике проводится работа по отбору проб воды в местах организации пляжей, по обращениям заявителей осуществляется выдача санитарно-эпидемиологического заключения. Также совместно с МИО и ЧС проводится разъяснительная работа по вопросам профилактики инфекционной заболеваемости.

Как сообщалось ранее, вдоль Большой Алматинки сотни строений не отвечают экологическим нормам, строительство ведется с нарушением законов. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.

Напомним, депутаты считают необходимым запретить застройку вблизи рек и озер.
 

новости по теме

Использованную пластиковую тару временно запретят вывозить из Казахстана

06.06.2022, 14:03 8006
Использованную пластиковую тару временно запретят вывозить из Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В Казахстане с 14 июня вводится шестимесячный запрет на вывоз из страны пластиковой тары и отходов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 
 

Предусмотрен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан полиэтилентерефталат-отходов: бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий, емкостью не более 2 литров; прочих бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий, емкостью более 2 литров; отходов, обрезок и скрапов из пластмасс полимеров пропилена", - сообщается в тексте приказа.

 
Запрет введен, чтобы обеспечить отечественных производителей полимерной продукции доступным сырьем, для увеличения объемов производства и снижения стоимости готовой продукций на внутреннем рынке.
 

Товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан", - сообщили в КГД.

 

Вытаптывают посевы: в ЗКО могут разрешить охоту на сайгаков в связи с резким увеличением поголовья

03.06.2022, 14:48 20656
Вытаптывают посевы: в ЗКО могут разрешить охоту на сайгаков в связи с резким увеличением поголовья
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 3 ИЮНЯ - В Западно-Казахстанской области могут разрешить охоту на сайгаков в связи с тем, что поголовье краснокнижных животных увеличилось до 1 млн голов и стада сайги вытаптывают фермерские посевы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Второго июня в управление сельского хозяйства пришли владельцы крестьянских хозяйств, которые обеспокоены численностью сайгаков в регионе. По их словам, краснокнижные животные вытаптывают поля и сенокосные угодья и даже доходят до полей с пшеницей. Сельчанам разрешено лишь отгонять животных", - пишет сайт "Мой город"

 
По словам фермеров, они не могут круглосуточно находиться на полях, чтобы отгонять животных, и просят решить проблему с помощью зооинспекторов.
 
В настоящее время на территории семи районов области находятся около 740-750 тысяч голов сайги, а по области их численность достигла миллиона голов.
 
Первый замакима области Арман Утегулов отметил, что сейчас решается вопрос о частичной ликвидации краснокнижных животных.
 

Каким образом мы будем уменьшать поголовье? Скоро будет принято постановление правительства, скорее всего, охотзоопром сам будет заниматься уменьшением поголовья сайгаков. Каким образом это будут делать, пока неизвестно. Сейчас в ЗКО обитают около миллиона голов. А по подсчетам ученых, популяция уральской сайги должна быть около 250 тысяч особей, в советское время пик был - почти 300 тысяч голов. Тогда сотрудники охотзоопрома вылавливали и отправляли мясо на мясокомбинаты, и на полках магазинов было сайгачье мясо. Сейчас тоже этот вопрос решается, будет перерабатываться мясо сайгаков, и из него будут делать консервы. Ведутся переговоры с ТОО "Кублей" и с компанией из Атырау", - рассказал Утегулов.

 
Он подчеркнул, что окончательное решение будет принимать Министерство экологии. 
 
Возмещением ущерба от порчи полей, по словам замакима области, скорее всего, будет заниматься специально созданная комиссия. 
 

После начала сенокоса, 10 июня, комиссия отправится в южные районы, где и обитают сайгаки. Однако, как будет подсчитываться ущерб, с каких источников будет выплачиваться, чиновник не уточнил", - пишет сайт. 

 
В южные районы области отправят дополнительно 18 инспекторов и шесть единиц техники.
 

Однако крестьяне говорят, что отгонять сайгаков некуда, со всех сторон расположены поля соседей и гнать животных с территории одного КХ на территорию другого - не выход", - сообщает "Мой город". 

 
Сельчане предлагают объявить чрезвычайную ситуацию. Однако акимат предлагает дождаться заключения ученых.
 

Решение принимает не акимат, а комитет при министерстве экологии. Сейчас готовится постановление правительства, в котором все будет прописано, начиная от способов ликвидации до восстановления ущерба. Сейчас общими усилиями защитим наши угодья и будем ждать постановления", - сообщил на собрании с фермерами Утегулов. 

 
В заключение собрания чиновники попросили сельчан самостоятельно не отстреливать сайгаков, а отгонять их в рамках закона.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будут маркировать рога сайгаков для продажи. В республике также намерены усилить охрану краснокнижных животных, в частности в ЗКО откроют государственный природный резерват «Бокейорда» и государственный природный заказник «Ащыозек», где планируют сконцентрировать до 250 тысяч особей сайги.

 

Назначен национальный координатор от Казахстана по Глобальному экологическому фонду

03.06.2022, 09:27 22401
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал постановление от 1 июня 2022 года "О назначении Национального координатора от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility)", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назначить Национальным координатором от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility) вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сулейменову Зульфию Булатовну", - говорится в документе.

 
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
 

Правила маркировки сайгачьих рогов разработали в Казахстане

02.06.2022, 17:39 25166
Правила маркировки сайгачьих рогов разработали в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал правила маркировки (мечения) рогов сайгаков для контроля их оборота при торговле на внутреннем и внешнем рынках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Изготовление, учет и выдачу изделий (средств) для маркировки (мечения) рогов сайгаков будет обеспечивать Комитет лесного хозяйства. 
 
Маркировка включает изготовление, учет и выдачу изделий (средств) для идентификации рогов сайгаков.
 
Согласно правилам маркировать будут все рога сайгаков за исключением перемещаемых через территорию республики в таможенном режиме, а также рогов, полученных путем незаконного приобретения или изъятия из среды обитания сайгаков.
 
Изделие для маркировки (мечения) рогов сайгаков (QR-код) изготавливается единой информационной системой для идентификации, учета рогов сайгаков (ИС) на основании зарегистрированных в ней данных и распечатывается на самоклеящейся бумаге оператором ведомства.
 
QR-код состоит из белой рамки размером 30 мм х 30 мм, четырех черных квадратов по углам, а также горизонтальных и вертикальных компонентов.
 
QR-код выдается субъектам госмонополии, осуществляющим торговлю рогами сайгаков, на основании поданного ими заявления. 
 
Субъект государственной монополии, желающий вывезти рога сайгаков за пределы РК, обращается с заявлением на получение разрешения на экспорт и/либо реэкспорт с территории республики дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
 

Разрешение выдается административным органом согласно правилам выдачи разрешений на импорт на территорию РК, экспорт или реэкспорт видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Индивидуальный учетный номер (ИД) изделия указывается в разрешении", - сообщается в тексте правил.

 
QR-код наклеивается специалистом субъекта государственной монополии внутрь каждого вакуумного пакета, содержащего рог сайгака, способом, обеспечивающим его визуальный осмотр и исключающим повторное использование.
 
Изделия содержат следующую информацию: индивидуальный учетный номер рога (ИД), код источника рога, популяцию сайгака, дату (получения, изъятия, приобретения рога), номер и дату ветеринарно-санитарной экспертизы рога, номер изделия, дату выдачи изделия.
 
Полный текст правил размещен на сайте "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 16 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят охрану сайгаков, в частности в ЗКО создадут особо охраняемые природные территории для этих животных.

Изменения связаны с частыми случаями браконьерства. Так, в декабре прошлого года ДКНБ Кызылординской области задержало браконьеров, уничтоживших 1174 особи сайги ради рогов. У преступников изъяли 2347 сайгачьих рогов общим весом 500 килограммов.
 

Краснокнижный медведь попал на фотоловушку в нацпарке "Алтын-Эмель"

02.06.2022, 12:15 26371
Краснокнижный медведь попал на фотоловушку в нацпарке "Алтын-Эмель"
Фото: instagram/altynemel_np
ТАЛДЫКОРГАН. 2 ИЮНЯ - На фотоловушку попал редкий тяньшанский медведь в национальном парке "Алтын-Эмель", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Редкий бурый тяньшанский медведь, занесенный в Красную книгу, попал в объектив камеры на территории национального природного парка, сообщили в пресс-службе "Алтын-Эмель".
 
Специалисты планируют продолжить наблюдение за животным.
 

Ранее сообщалось, что в нацпарке "Алтын-Эмель" родился жеребенок лошади Пржевальского.
 

Токаев возьмет под свой контроль проблему сокращения популяции каспийских тюленей

01.06.2022, 15:52 29626
Токаев возьмет под свой контроль проблему сокращения популяции каспийских тюленей
Фото: Акорда
АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Алматы посетил Центрально-Азиатский институт экологических исследований, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент Токаев ознакомился с деятельностью института и посетил новый корпус, построенный с использованием новейших мировых технологий. Это здание позволит институту полностью обеспечивать себя водой и электричеством.
 
Институт, основанный в 2012 году, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в сферах защиты окружающей среды и ESG - экологического, социального и корпоративного управления
 
В учреждении также функционирует собственная лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Более 120 ученых и экспертов проводят здесь различные химические и физико-химические исследования. Президенту рассказали о сотрудничестве института с ведущими международными научно-исследовательскими центрами. Кроме того, институт оказывает содействие внедрению принципов ESG в стратегию и деятельность отечественных компаний. 
 
Сотрудники института рассказали президенту, что работают по трем основным направлениям: переработка отходов нефтехимической промышленности, очистка и сохранение водных ресурсов, а также восстановление популяции каспийского тюленя, сообщает Акорда. 
 
Президент особо отметил необходимость изучения причин сокращения популяции каспийского тюленя, подчеркнув, что возьмет решение этой проблемы под свой личный контроль.
 
Токаеву также сообщили о разработке ряда технологий, направленных на решение актуальных экологических проблем. В частности, институтом запатентованы методы обеззараживания почвы, подвергшейся воздействию нефтепродуктов.
 

Остановить уничтожение деревьев в Иле-Алатауском нацпарке просят президента экологи Алматы

31.05.2022, 16:43 34331
Остановить уничтожение деревьев в Иле-Алатауском нацпарке просят президента экологи Алматы
АЛМАТЫ. 31 МАЯ - Экологическое общество Алматы опубликовало открытое обращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой запретить вырубку деревьев в Иле-Алатауском национальном парке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Текст обращения опубликован на странице сообщества в Facebook
 

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Мы, неравнодушные жители города Алматы, градозащитники, экологи и экологическое сообщество, вынуждены обратиться к вам с обращением остановить уничтожение деревьев в "Иле-Алатауском национальном парке", ввиду того, что "КазАвтоЖол" в ответ на критику возмущенных горожан, не отказался от планируемой вырубки деревьев вдоль автодороги Алматы - Космостанция. Тем самым "КазАвтоЖол" не реализовал концепцию "слышащего государства", не прислушался к требованию многочисленных людей пересмотреть намечаемые строительные работы, наносящие весомый ущерб национальному парку", - сообщается в письме.

 
Экологи просят президента запретить строительство 25 автоплощадок-стоянок, 20 разворотных площадок, 4 карманов, велодорожки, тротуара и арыков вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и ущелье Алма-Арасан. 
 

Считаем, строительство данных объектов категорически недопустимо, так как нанесет непоправимый ущерб окружающей природной среде нацпарка. Просим вас остановить и запретить снос 1120 деревьев, 310 кустарников, 8105 погонных метров облепихи, 1669 квадратных метров дикорастущей поросли, а также снос почвенно-растительного покрова, произрастающих вдоль автодороги", - пишут экологи.

 
Они также просят поручить НК "Казавтодор" использовать для движения пешеходов имеющуюся грунтовую обочину вдоль дороги и оградить ее для безопасности передвижения бетонными блоками. 
 

От акимата требуем запретить проезд личного автотранспорта по дороге с запуском муниципального регулярного автобусного маршрута до бывшего санатория "Коммунальник" в БАУ и продлить имеющийся маршрут № 28 до бывшего санатория "Алма-Арасан", - написали в обращении члены экологического общества. 


Они также обратились ко всем неравнодушным согражданам с просьбой распространить обращение, чтобы как можно больше людей узнало о планируемом уничтожении деревьев и природной среды.

Ранее сообщалось, что жители алматинских предгорий опасаются оползней из-за строительства многоквартирных домов.
 

В Мангистауской области стартовал проект по сохранению каспийского тюленя

30.05.2022, 20:19 37961
АКТАУ. 30 МАЯ - В регионе реализуется экологический проект по просвещению и повышению осведомленности населения Мангистауской области по сохранению каспийского тюленя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По мнению ученых, одним из ожидаемых результатов проекта станет повышение количества казахстанцев, вовлеченных в экологические инициативы неправительственных организаций, в том числе волонтеров и молодежи, сообщает пресс-служба Центра поддержки гражданских инициатив.
 
Инициатор проекта - Фонд "Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя" при поддержке компании "Шелл Казахстан" и Центра поддержки гражданских инициатив в рамках инициативы "ЭкоБатыс".
 
В рамках социального проекта в школах № 15 имени Ибаш Жанболатовой и № 14 с. Баскудык Мунайлинского района ученые провели экоуроки со старшеклассниками.
 

Главная угроза для тюленей - это загрязнение морской среды, гибель животных в рыболовных сетях, вспышки инфекционных болезней. Поэтому мы встретились с учениками местных школ и рассказали, почему важно сохранить популяцию тюленей. Каспийский тюлень - единственное морское млекопитающее. Его считают вершиной морской экосистемы. Сейчас этот вид находится под угрозой исчезновения, так как численность каспийского тюленя в последнее время сокращается", - рассказал руководитель проекта Адылхан Товасаров.

 
В рамках проекта "ЭкоБатыс" предусмотрены мероприятия разного формата.
 
В августе состоится научно-практическая конференция "Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефтегазовых месторождений".
 
Напомним, в последнее время все чаще появляются сообщения об обнаружении тушек мертвых тюленей на берегу моря. Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов считает, что гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это, в первую очередь, экологическое бедствие, которое образует деятельность человека. 
 
В 2020 году каспийского тюленя внесли в Красную книгу - список находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
 

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