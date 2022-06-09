В реке Большая Алматинка обнаружена сальмонелла редких групп

АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщил об обнаружении в реке Большая Алматинка города Алматы сальмонеллы редких групп, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Горожан просят избегать купания в неопределенных санитарными врачами местах.
Не соответствующие нормам показатели воды также выявлены: в Акмолинской, ВКО, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской областях и Нур-Султане, что свидетельствует о загрязнении воды.
"Основными причинами ухудшения качества воды в водоемах являются загрязнение бытовыми отходами, купание собак, мытье автомобилей, выпуск стоков объектов общественного питания и баз отдыха, содержание и водопой скота", - отметили в пресс-службе комитета.
Всего на контроле территориальных подразделений комитета находится 726 мест отдыха с организацией купания, пляжей и баз отдыха. С начала купального сезона и до его завершения проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг за качеством воды. За неорганизованными (стихийными) местами купания контроль осуществляется в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
Территориальными подразделениями Комитета по выявленным нарушениям по содержанию мест отдыха, ухудшению качества воды в местах водопользования направляются информации местные исполнительные органы, управления ЧС для принятия управленческих решений по улучшению качества воды открытых водоемов, устранению выявленных нарушений, установлению запретов купания населения; по базам отдыха - принимаются административные меры взыскания и выносятся предписания", - говорится в сообщении ведомства.
На сегодняшний день по всей республике проводится работа по отбору проб воды в местах организации пляжей, по обращениям заявителей осуществляется выдача санитарно-эпидемиологического заключения. Также совместно с МИО и ЧС проводится разъяснительная работа по вопросам профилактики инфекционной заболеваемости.
Как сообщалось ранее, вдоль Большой Алматинки сотни строений не отвечают экологическим нормам, строительство ведется с нарушением законов. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.
Напомним, депутаты считают необходимым запретить застройку вблизи рек и озер.