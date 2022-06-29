В Атырау зафиксирована массовая гибель краснокнижных птиц

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Специалисты республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Кансонар" подвергают большому сомнению данные о столь стремительно возросшем поголовье сайги.

В начале лета вновь заговорили о приличном росте численности сайги. Одни радовались возрождению поголовья, другие переживали за посевы. Были и те, кто готовился к "сбору урожая": срочно был опубликован проект приказа Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК о разрешении на сбор дериватов, то есть рогов погибших сайгаков.

Реакция общества была настолько отрицательной и взрывной, что министерство экстренно отозвало этот проект. Все понимали: введение приказа означает по факту скрытую легализацию незаконной добычи рогов, но никак не систематизированную и управляемую утилизацию сайги, умершей естественным путем или в результате природных факторов типа засухи. Это еще раз показало, что государственные органы не готовы к стремительному росту поголовья сайги", - информирует energyprom.kz .

По данным аналитиков, в 2021 году в стране числилось 842 тысячи голов сайги, в то время как в 2019 году - 334,4 тысячи, в 2018 году - 215,1 тысячи. В 2022 году, по сообщению Минэкологии РК, численность достигла уже 1,3 млн. То есть, по официальным данным, из года в год наблюдается динамичный рост поголовья.

При этом, отмечают эксперты, профильное министерство не предприняло реальных шагов по разработке цельной, научно обоснованной стратегии касательно дальнейших перспектив и роста поголовья сайги. Даже причины массового падежа сайги в Бетпак-Дале в 2015 году не были досконально изучены и доведены до широкой общественности.

Полномасштабных исследований по сайге в постсоветское время в Казахстане в принципе не проводилось. По сути, у специалистов сектора нет каких-либо конкретных независимых исследований, только данные авиаучета. В то же время авиаучет проводится на средства, выделяемые уполномоченным государственным органом, и не предполагает участия широкого круга независимых экспертов. Большие вопросы вызывает и методическое качество аэровизуального учета. В этой ситуации независимые эксперты и специалисты охотничьего хозяйства, в частности - специалисты республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Кансонар", подвергают большому сомнению данные о столь стремительно возросшем поголовье сайги.

В последнее время нередко используется тезис о вреде, наносимом сайгаками сельскому хозяйству. Тем временем еще в прошлом году заведующий лабораторией териологии Института зоологии МОН РК Алексей Грачев заявлял, что особой конкуренции между сайгой и домашними животными не наблюдается. Источники советского периода, когда реально проводилось комплексное и последовательное изучение поведения сайги, также подтверждают, что ущерб, наносимый миграцией сайги, не столь критичен для развития сельского хозяйства.

Впрочем, отмечают специалисты, такой вред и конфликт может действительно присутствовать, если создан искусственно. "Например, если в условиях подобной бесконтрольности со стороны уполномоченного ведомства были незаконно захвачены территории традиционных путей миграции сайги. Все это особенно неприятно с учетом того, что заинтересованные лица явно ждут фактической "легализации" браконьерства, а срочность отзыва приказа Минэкологии РК о возможности сбора дериватов сайги говорит о том, что ситуация не контролируется или же ведется какая-то нечистоплотная игра", - подчеркивают они.

Что касается увеличения популяции сайги, эксперты ассоциации "Кансонар" поставили под сомнение и решили перепроверить корректность данных по росту уральской популяции в 38,3 раза за десятилетие со среднегодовыми темпами роста в 44,6%.

Была разработана упрощенная модель, базирующаяся на данных исследований советского периода и ряде зарубежных публикаций, описывающих различные демографические параметры развития стада сайгаков.

Изначальная численность популяции была принята соответствующей численности сайги в уральской популяции в 2012 году. Моделирование с указанными параметрами, сохраняемыми в течение 10 лет, показало, что поголовье на конец десятого года составит 385-390 тысяч голов со среднегодовым темпом прироста 34%. Примечательно, что данные министерства о 801 тысяче особей превышают этот расчетный показатель не на 10-20%, а сразу более чем вдвое.

Аналитики уточнили, что уровень роста до почти 400 тысяч от 20 тысяч в 2012 году был спрогнозирован экспертами в условиях модели, где в течение 10 лет неблагоприятные климатические и иные факторы отсутствуют. Кроме этого, в этой модели были приняты наиболее благоприятные базовые параметры.

Есть и еще один важный момент. Если ориентироваться на официальные данные министерства, то при расчете среднегодового темпа роста численности сайги в трех популяциях были получены значительно отличающиеся показатели в уральской популяции (44,3%) против бетпакдалинской (29,5%) и устюртской (18,1%). Если же рассматривать среднегодовой рост с 2017 года, то цифры будут таковы: по уральской популяции - 51,3%, по бетпакдалинской - 51,6%, по устюртской - 44,9%.

При этом явно выделяется из общего ряда период 2019-2021 годов: прирост за эти два года в уральской популяции составил 151% (то есть отмечался рост сразу в 2,5 раза), в бетпакдалинской - 156% (в 2,6 раза), в устюртской - 103% (в 2 раза).

Из специальной литературы советского периода известно, что максимальные приросты наблюдались только после критических ситуаций, когда стадо уменьшалось на 40-50%. В последующие годы за счет изученных факторов, в первую очередь из-за характерных изменений в половозрастной структуре стада и врожденной полигамии, стадо восстанавливалось в численности в течение 1-2 сезонов. Но в дальнейшем темп годового роста всегда однозначно снижался до 30-35%. Если взять данные о динамике численности сайги в советское время, то можно обнаружить, что максимальный разовый годовой рост составлял 38-42%.

Еще в 2014 году канадский специалист Кент Джингфорс (Jingfors Kent) в своей работе "Устойчивое управление животным миром в Казахстане: возможности и угрозы" в рамках совместного проекта Комитета лесного хозяйства и животного мира с Программой развития ООН очень скептически и с определенным сарказмом отнесся к заявленной государственным органом динамике численности сайги: "Особенно примечательно увеличение численности сайгаков с годовым приростом в 37% в период с 2013 года по 2014 годы. И не совсем ясно, что стало причиной такого увеличения - улучшенные технологии мониторинга (например, охватывающие большие территории ареала сайгаков) или необыкновенная способность восстановления популяции и отсутствие естественной смертности… Огромное увеличение популяции сайгаков (37% за 2 года) вызывает вопросы относительно точности методов учета".

Касательно соответствия действующих методов учета современным реалиям в "Обзорном отчете о статусе сохранности и реализации Меморандума о взаимодействии", подготовленном Альянсом по сохранению сайгака для секретариата Конвенции ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных (КМВ), сказано: "Обширные территории распространения, значительные различия между сезонными ареалами, кочевой образ жизни сайгака и естественные колебания численности популяций делают их точную оценку крайне затруднительной и снижают ясность популяционных тенденций. Учеты, выполненные с использованием соответствующих методов (авиаучеты в пределах определенной полосы в Казахстане, наземные обследования с применением выборочного дистанционного анализа в Монголии), позволяют сделать подсчет более точным и уменьшить (но не исключить) отклонение".

Среднесрочная международная рабочая программа по сайгаку на 2021-2025 годы, принятая на четвертой встрече стран - подписантов Меморандума о взаимопонимании относительно сохранения, восстановления и устойчивого использования антилопы сайги, состоявшейся в сентябре 2021 года, предусматривает ряд срочных (1-2 года) и критически важных мер по улучшению учета численности сайги: "Провести исследования перемещений и миграции сайгака с использованием соответствующих технологий (включая спутниковое слежение и дистанционное зондирование), уделяя особое внимание воздействию развития инфраструктуры и изменения климата, а также изменениям окружающей среды и землепользования".

У Казахстана свое понимание "соответствующих технологий", которое мы даже не возьмемся комментировать. О качестве отслеживания путей миграции и лежки в этих условиях говорить не приходится. Имеются также наземные службы, но с учетом территории, перечня подлежащих охране других видов животных, количества сотрудников и оснащенности необходимым оборудованием имеются вполне обоснованные сомнения в качестве мониторинга и с их стороны", - акцентируют эксперты.

Судя по всему, считают они, "уполномоченные органы в принципе озабочены вовсе не качеством мониторинга". Так, 2 июня 2022 года Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК опубликовало для обсуждения проект приказа "Правила маркировки (мечения) рогов сайгаков в целях контроля их оборота для торговли на внутреннем и внешнем рынках", а уже 10 июня был опубликован проект приказа - на сей раз о внесении сайги в перечень животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных и т. д. в рамках закона.

Таким образом, отозвав публично проект приказа о возможности сбора дериватов, министерство пытается легализовать уничтожение сайги окольными путями. Уже подготовлены проекты приказов о нормативах изъятия в количестве 40 тысяч особей без разбивки на популяции и по половозрастным группам. Этими приказами предусматривается, что какая-то неизвестная общественности специализированная организация будет заниматься изъятием, а какая-то, опять же неизвестная, организация с правом государственной монополии будет заниматься продажей дериватов, в первую очередь - рогов сайги", - информирует портал.

Чиновники министерства забывают, что в случае реализации их планов по так называемому регулированию численности они нанесут непоправимый репутационный ущерб Казахстану, как подписанту множества международных соглашений по исчезающим видам животных", - отметили специалисты.

Приведенные в материале экспертные расчеты, противоречащие цифрам, которые декларирует профильное ведомство, сомнительность официальных данных с учетом неадекватного роста показателей с 2012 года, а также попытки министерства внести изменения в законодательство любой ценой вызывают резонные вопросы и опасения со стороны казахстанского общества.

Они считают, что вместо этих спорных шагов для сохранения и защиты популяции сайги для начала необходимо организовать правильный учет поголовья с привлечением международных экспертов и общественности. Стоит создать организацию со 100-процентным участием государства, которая будет подотчетной обществу и займется научным обоснованием пределов регулирования численности сайги. Именно такая организация должна курировать весь комплекс действий в секторе и напрямую участвовать в изъятии сайги, сборе и учете туш и дериватов (рогов), утилизаций и переработке мяса, шкур и рогов сайги.

Необходимо также установить строгий государственный контроль над рынком частей и дериватов сайгака для защиты от браконьеров с использованием реальных и достаточных средств регистрации, защищенной маркировки и т. д.

Эксперты отмечают, что речь не только о сохранении доверия общественности РК, но и о конкретных рекомендациях международных экспертов, которые были даны Казахстану в рамках встречи сторон, подписавших Меморандум о взаимопонимании относительно сохранения, восстановления и устойчивого использования антилопы сайги, прошедшей в сентябре 2021 года.

Правительству и уполномоченным ответственным органам стоит помнить и учитывать, что несоблюдение международных соглашений по защите биоразнообразия грозит Казахстану занесением в черный список государств, не исполняющих принятые на себя обязательства и игнорирующих рекомендации международных природоохранных организаций, что повлечет за собой финансовые санкции как в целом для государства, так и для отдельных чиновников", - заключили они.



