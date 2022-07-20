В Минэкологии прокомментировали гибель тюленей на Каспии

Фото: Lada.kz
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев в ходе брифинга в СЦК озвучил результаты научного расследования причин гибели тюленей на Каспии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С начала года общее количество мертвых тюленей, обнаруженных на участках Каражанбас и юго-западной оконечности полуострова Тюб-Караган, составило 220 штук, которые были вынесены штормовыми северо-западными, западными ветрами с акватории Северного и Среднего Каспия. При этом Комитетом рыбного хозяйства были привлечены научные организации, учреждения, институт гидробиологии и экологии, научный производственный центр микробиологии и вирусологии, Казахстанское агентство прикладной экологии и также заинтересованные госорганы - это департамент экологии Мангистауской области, территориальные подразделения Комитета ветконтроля и надзора МСХ", - сообщил Сериккали Брекешев.
По его словам, туши животных были сильно разложившимися, поэтому взять ткани на исследования не представилось возможным.
В итоге рабочая группа пришла к следующим выводам: в связи с тем что обнаруженные туши морских животных находились в стадии сильного разложения, ветеринарная служба, работникам научного производственного центра микробиологии, вирусологии и ранее названных институтов произвести отбор тканей для проведения токсикологических, гистологических, вирусологических исследований не представилось возможным. Учитывая степень разложения обнаруженных туш тюленей, морские животные погибли несколько месяцев назад", - сказал Сериккали Брекешев.
Он уточнил, что внешний осмотр и промеры тела удалось провести только у 67 туш тюленей, который выявил, что около 25%, или 17 особей, имели на теле следы механических воздействий, которые привели или могли привести к их гибели.
Причинами механических воздействий мог быть прилов тюленей в рыболовные сети, нанесение травм живым или мертвым тюленям при их выпутывании, запутывание тюленей в запрещенных орудиях отлова. Крючки - это варварский способ ловли, такое орудие улова у нас запрещено. И попадание под винты судна. Возраст удалось установить только у 19 из обследуемых особей, из которых 52%, или 10 особей, были щенками, рожденными в зиму 2021-2022 года. Смертность щенят объясняется их истощением, замерзанием вследствие попадания в воду, выносом льда с новорожденными тюленями в открытое море. Теплая зима 2021-2022 года была неблагоприятна для размножения тюленя на льдах. Поэтому указанные факты стали причиной естественной смертности тюленей. В целом возраст самой взрослой особи из обнаруженных тюленей составил 13 лет", - уточнил Сериккали Брекешев.
Все обнаруженные туши после осмотра и проведения необходимых промеров тел были утилизированы с соблюдением санитарных норм.
Гибель этих тюленей многие связывают с выполнением дноуглубительных работ компанией NCOC, которая разрабатывает Кашаганское месторождение. Об этом тоже в заключении сказано. Здесь говорится о том, что результаты исследования 2021 года свидетельствуют об отсутствии значимого влияния дноуглубительных работ на зоопланктонные сообщества. Вместе с тем на зоопланктонные и фитопланктонные организмы и макрозообентос оказывается воздействие средней степени значимости, что соответствует проекту оценки воздействия окружающей среды в 2020 году. Во время проведения дноуглубительных работ принимаются все необходимые меры для минимизации их воздействия на морские организмы, в том числе на каспийского тюленя. При этом пробы воздуха, отобранные департаментом экологии по Мангистауской области с места обнаружения погибших тюленей, не содержали вредных веществ. В пробах воды были незначительные превышения предельно допустимой концентрации металла: никель - около 400 миллиграммов на кубический дециметр", - проинформировал глава Минэкологии.