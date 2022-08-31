Массовую гибель рыбы на Каспии прокомментировали в Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - На заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев рассказал, что с переводом Алматинской ТЭЦ-2 на газ, количество загрязняющих выбросов в атмосферу к 2025 году снизится на 80%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках задачи по улучшению качества атмосферного воздуха предусматривается сокращение выбросов на 16 крупнейших промышленных предприятиях за 5 лет на 20% в 10 крупных городах. За 2021 год 16 предприятиями в атмосферный воздух фактически выброшено 655 тысяч тонн загрязняющих веществ, что на 3% ниже уровня 2020 года при лимите 803,8 тысячи тонн. За 6 месяцев этого года эмиссии предприятий составили 293,2 тысячи тонн, что на 6,7% ниже аналогичного периода 2021 года", - сказал глава МЭГПР в ходе рассмотрения реализации национального проекта "Жасыл Казахстан".

По его словам, показатель достигнут за счет проведения природоохранных мероприятий и повышения надежности оборудования. Для этого предприятиями выделено 15,4 млрд тенге собственных средств.

В частности, на стальном департаменте АО "АрселорМиттал Темиртау" проведена реконструкция пылеочистного оборудования корпусов бункеров агломерата, а также ремонт электрофильтров котлоагрегатов. Это позволило снизить выбросы на 1,1 тысячи тонн. Начаты работы по реконструкции газоотводящего тракта зоны спекания агломашин с установкой электрофильтров и реконструкции пылеочистного оборудования корпуса дробления известняка. Работы завершатся в этом году. В целом по предприятию до 2025 года прогнозируется снижение до 30%.

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе ведутся работы по тонкой очистке дымовых газов каталитического крекинга и аминовой очистки топливного газа на установках, что даст снижение выбросов загрязняющих веществ на 3,6%. В целом до 2030 года планируется снижение на 9,1%.

В области управления отходами в нацпроект включены 3 показателя и 16 мероприятий.

Для достижения показателей по доле переработки и утилизации ТБО и промышленных отходов приведены в соответствие экологическим нормам 639 полигонов из 3005. Приобретены и установлены 3876 контейнеров для раздельного сбора. Переработано 870 тысяч тонн гранулированного шлака в Жамбылской области. Построена площадка для складирования и переработки строительных отходов в Нур-Султане. В Павлодарской области проводятся мероприятия, направленные на локализацию исторического ртутного загрязнения территории озера Былкылдак", - проинформировал Брекешев.

Министр экологии обратил внимание на то, что регионах отсутствует комплексное видение текущей ситуации по управлению отходами и системного планирования развития отрасли с учетом иерархии отходов. В этой связи по предложению Минэкологии акиматы должны разработать программу по управлению коммунальными отходами, которая должна учитывать всю систему управления отходами в конкретном регионе и должна быть разработана с учетом территориальных особенностей региона.





Министр подытожил, что в 2021 году на реализацию задач нацпроекта было предусмотрено 89,3 млрд тенге, в том числе 27,6 млрд тенге - это средства республиканского бюджета, 15 млрд тенге - из местного бюджета, еще 46,7 млрд тенге - внебюджетные средства. В этом году на реализацию мероприятий нацпроекта предусмотрено порядка 161 млрд тенге.





Основные показатели, заверил Брекешев, по итогам 2021 года были достигнуты. По оперативным данным, за 1-е полугодие этого года также наблюдается достижение заявленных показателей. Не достигнут один показатель - по снижению объема забора свежей воды в промышленности из-за слабого внедрения промышленными предприятиями механизмов оборотного и повторного водоснабжения, добавили в пресс-службе правительства.



