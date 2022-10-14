В ЗКО выясняют причину гибели сайгаков

Фото: МЭГПРРК

Уральск. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Причину смерти найденных мертвыми сайгаков выясняют в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба МЭГПРРК.

По информации Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции, 13 октября инспекторами ЗРФ "ПО "Охотзоопром" были найдены тушки сайгаков в количестве двух штук с рогами (1 тушка скелетированная, 1 тушка целая) на территории местности Конырат и 3 тушки сайгаков (2 тушки самцов с рогами) на территории местности Жигер Тауского сельского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области.

На месте происшествия совместно с заместителем акима Жанибекского района, местным полицейским и ветеринарными специалистами была взята проба на экспертизу с внутренних органов тушек павших сайгаков, после чего тушки были уничтожены на территории скотомогильника.