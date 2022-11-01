Утечка произошла на месторождении в Актюбинской области

Талдыкорган. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об экологических проблемах области Жетысу.
Решение проблемы обмеления озера Балхаш президент назвал ключевой не только для региона, но и для всей страны.
Это очень сложный процесс, который требует больших усилий. Все запланированные работы необходимо выполнить качественно с привлечением специализированных научных организаций", - отметил он на встрече с общественностью Жетысуской области.
Президент отметил важность озеленения береговой линии Балхаша, что, по его словам, позволит снизить эрозию почв и предотвратить опустынивание земель. Координацию должно осуществлять Министерство экологии.
Следует перейти к более разумному освоению береговой линии и добиться минимизации негативного влияния внешних факторов. Уполномоченным органам необходимо продолжать переговоры с Китаем по контролю подачи воды трансграничной реки Или. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы не допустить обмеления Балхаша", - высказался глава государства.
В целом, отметил Токаев, обеспокоенность вызывают экологические проблемы региона, связанные с водной безопасностью, промышленным загрязнением, несанкционированными стихийными свалками.
Поручаю уполномоченным органам заняться решением этих проблем. В этой связи есть необходимость скорейшего запуска горно-перерабатывающего завода в Текели с соблюдением экологических нормативов", - поручил президент.
В своей речи Токаев также отметил, что Жетысу всегда был одним из спортивных центров страны, и поручил правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса, который, по его словам, станет базой для подготовки новых чемпионов и позволит повысить туристическую привлекательность области.