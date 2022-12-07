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Ведутся работы по созданию государственного природного резервата на Каспийском море

Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в ходе заседания правительства сообщил, что в Казахстане создадут резерват для сохранения популяции каспийских тюленей, - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в ходе заседания правительства сообщил, что в Казахстане создадут резерват для сохранения популяции каспийских тюленей, информирует пресс-служба премьер-министра РК.





Он подчеркнул важность сохранения популяции каспийского тюленя.





По словам министра, в рамках поручения президента ведутся работы по созданию государственного природного резервата на Каспийском море. На сегодня разрабатывается естественно-научное обоснование (ЕНО), которое планируется получить в январе 2023 года и далее приступить к разработке ТЭО.





Также во исполнение поручений главы государства по вопросам рыбного хозяйства и в связи с созданием новых областей необходимо внести коррективы в программу развития рыбного хозяйства и актуализировать индикаторы с учетом текущей ситуации по маловодности и обстановке на мировых рынках.





Эту работу мы проведем совместно с представителями бизнеса и науки. После согласования с госорганами соответствующий проект постановления правительства будет внесен во втором квартале следующего года", - завил министр.





По его словам, комплекс принимаемых мер позволит привлечь инвестиции, обеспечить рост производства и экспорта рыбной продукции, создать новые рабочие места и увеличить уровень потребления рыбы населением.





Для этого требуется провести следующие работы:





Министерствам финансов, сельского хозяйства и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ускорить интеграцию информационной системы прослеживаемости рыбы и рыбной продукции с системами ветеринарных, таможенных и иных заинтересованных госорганов.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития проработать вопрос проведения дноуглубительных работ на судоходных каналах Жайык-Каспийского бассейна в целях обеспечения прохода рыболовных судов.

Министерству сельского хозяйства принять все необходимые меры по обеспечению ветеринарной безопасности при выращивании рыбы.

Акиматам областей ежегодно предусматривать в местном бюджете средства на субсидирование субъектов аквакультуры не ниже объемов, указанных в программе, усилить работу по привлечению инвестиций в сферу рыбного хозяйства, а также обеспечить предоставление земельных участков для создания рыбоводных хозяйств, в том числе для создания специализированных торговых объектов по реализации рыбной продукции.





В свою очередь Министерство экологии продолжит координацию вопросов реализации программы развития рыбного хозяйства до 2030 года и примет меры по своевременному и качественному исполнению поручений главы государства, данных в ходе встречи с населением Алматинской, Мангистауской и Атырауской областей по вопросам развития рыбного хозяйства", - добавил Сериккали Брекешев.