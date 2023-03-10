Сенатор заявил о вымирании уникальной породы лошадей в Казахстане

Численность костанайской породы в настоящее время составляет всего 47 голов

Фото: marchelache.com

Рассказать друзьям

Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане критически сократилась численность единственной в своем роде спортивной породы лошадей - костанайской, - В Казахстане критически сократилась численность единственной в своем роде спортивной породы лошадей - костанайской, заявил депутат сената РК Гауез Нурмухамбетов.





По его словам, численность породы, выведенной на территории РК, находится на критическом уровне. Поголовье составляет всего 47 голов. Еще 20 лет назад их было 337.





В настоящее время предприятие ТОО "Қазақ тұлпары" находится в ведении Министерства сельского хозяйства и специализируется на разведении спортивных лошадей и семеноводстве многолетних и однолетних трав, отметил депутат.





С момента прекращения выделения в 2014 году субсидий на поддержку племенного поголовья, непроведения селекционно-племенной работы на предприятии проведена оптимизация племенного поголовья и приостановлена работа по выведению новой породы лошадей. На сегодня "Қазақ тұлпары" пришло в упадок, а порода утратила свою былую славу", - заявил Нурмухамбетов.





История породы, по словам сенатора, насчитывает 138 лет, но в настоящее время численность породы находится на критически низком уровне.





Преобладает теневой, неуправляемый рынок оборота завезенных лошадей извне, что сказывается на племенном учете и в целом на развитии отечественного коневодства", - подчеркнул депутат.





На ситуацию также повлиял вывоз ценных лошадей спортивного направления иностранцами, работающими в Казахстане.





Пользуясь бедственным положением конников, они скупали лошадей за бесценок", - отметил Нурмухамбетов.





По мнению сенатора, необходимо подготовить пакет законодательных норм для содержания и разведение кустанайской породы лошадей за счет бюджета. Это поможет сохранить лошадей единственной отечественной породы, так как конный завод является единственным государственным конным заводом Казахстана.





Для справки:





Костанайская порода - порода лошадей верхово-упряжного, верхового и степного типов. Выведена в 1951 скрещиванием кобыл казахской породы с жеребцами калмыцкой, донской, стрелецкой, орлово-растончинской, англоарабской и чистокровной верховой пород в Костанайском, Майкольском и Троицком конном заводах. Масть рыжая и гнедая, сообщает Википедия





Животные крепкой конституции: голова средней величины с широким лбом, грудь глубокая, ноги сухие, костистые, правильно поставленные.





Племенное поголовье костанайской породы сосредоточено на конном заводе "Қазақ тұлпары" в Костанайской области, а также в Павлодарской, Северо-Казахстанской областях.





Ранее сообщалось, что близ поселка Жартас в Карагандинской области погибло около 15 лошадей. По словам местных жителей, животные съели выброшенную свеклу вместе с синтетическими мешками. Животные умирали в страшных муках.





Стоит отметить, что лошадь является достоянием казахского народа и национальным символом Казахстана.





Лошадь всегда считалась не только средством передвижения, но и другом человека. В мировом сообществе разводят около 345 пород лошадей, в странах СНГ - свыше 50 пород, в Казахстане - более 13 пород и породных групп, отмечается на портале agrotnk.kz





Ученые-селекционеры Казахстана добились значительных успехов в выведении специализированных пород лошадей: кушумская и мугалжарская породы. Кроме того, в Казахстане существует казахская порода лошадей, которая сформировалась на территории страны тысячи лет назад.





Наиболее популярные породы лошадей в Казахстане: кустанайская, адаевская, казахская, джэбе.



