Синоптики прогнозируют засуху в Кызылординской области в мае

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Актобе. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Актюбинской области, как и в других регионах Казахстана, начали авиаучет сайгаков для определения численности вида, - На территории Актюбинской области, как и в других регионах Казахстана, начали авиаучет сайгаков для определения численности вида, сообщает областной акимат.

Авиаучет сайгаков проводят сотрудники регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» совместно с другими специалистами.









В нашей области проводится авиаучет сайгаков бетпакдалинской и устюртской популяций", - отметил руководитель регионального филиала «Охотзоопром» Болатбек Лайыков.

По данным авиаучета прошлого года, численность сайгаков устюртской популяции составила 28 тысяч особей, бетпакдалинской - 500 тысяч. Тогда на территории Актюбинской области насчитали 100 тысяч голов сайгаков указанных популяций.





Напомним, в Казахстане проходит природоохранная акция «Сайгак», которая продлится до 15 мая. В период акции инспекторы усиленно выявляют и пресекают деятельность браконьеров. В этом году на страже сайгаков будут стоять 200 инспекторов. В ареалах обитания парнокопытных выставлены блокпосты.









Стоит отметить, что политика Минэкологии в отношении сайгаков является весьма разноречивой.





Так, в прошлом году после жалоб фермеров на вытоптанные сайгаками посевы Минэкологии Казахстана заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье.





Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили , что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики. В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.





Затем Минэкологии решило провести эксперимент по одомашниванию сайгаков. Для этих целей из дикой природы планируется изъять 1815 особей сайги.





В настоящее время в Казахстане действует запрет на любое пользование сайгаками, их дериватами и продуктами из них, кроме как на использование в научных целях. Этот мораторий, который включает и запрет на охоту, сейчас продлен до 1 января 2024 года.





Тем не менее случаи масштабного жестокого, браконьерского истребления животных, в частности ради рогов, происходят регулярно.





Так, в Мангистауской области задержали браконьеров, истреблявших сайгаков. Преступники нанесли государству ущерб в размере около миллиарда тенге.





Также более 460 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО.



