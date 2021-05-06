Акимат Наурызбайского района Алматы отказывается отвечать на запросы экоактивистов по участившимся фактам воровства горного чернозема

АЛМАТЫ. 5 МАЯ - Представители общественного объединения "Экологический общественный союз" обеспокоены непрекращающимися фактами вывоза плодородного слоя почвы земли из предгорий Алматы и утверждают, что власти города оставляют без ответа обращения общественников по фактам данных правонарушений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В редакцию информагентства Kazakhstan Today обратилась руководитель общественного объединения "Экологический общественный союз" Ася Гейдт с заявлением о том, что акимат Наурызбайского района Алматы "не предпринимает никаких мер против воровства горного чернозема".

Как рассказала экоактивист, 23 апреля 2021 года представителями их сообщества было зафиксировано экологическое правонарушение и подан запрос посредством Инстаграма в акимат.

Затем, спустя несколько дней, не дождавшись ответа, мы отправили личный запрос по номеру горячей линии +7 700 308 7020, предоставленному ранее для обращения по поводу таких правонарушений. Никакой реакции до сих пор не последовало", - рассказала Ася Гейдт.

При этом в качестве доказательства она предоставила ссылку на личное обращение в администрацию акимата через соцсети https://www.instagram.com/p/COA_mkDB1ro/?utm_source=ig_web_copy_link

Представители экосообщества просят разобраться, "почему акимат не предпринимает никаких мер против воровства горного чернозема".

Данная проблема существует уже много лет. На протяжении всего прошлого года нами (как от частных лиц) высылались видеодоказательства данных нарушений, было выписано несколько штрафов, однако проблема продолжает существовать и никаких мер не предпринимается. Среди местного населения ходят слухи, что представители акимата и участковой полиции связаны с нарушителями коррупционными связями", - добавила Ася Гейдт, попросив редакцию сделать официальный запрос и инициировать проверку.

Таким образом, редакция Kazakhstan Today просит считать данную публикацию официальным запросом в акимат Наурызбайского района.

Между тем напомним, что специализированной природоохранной прокуратурой города Алматы выявлены факты неконтролируемого оборота плодородного слоя почвы земли (чернозёма).

Неизвестные лица на территории Алатауского, Бостандыкского, Жетысуского, Медеуского, Наурызбайского и Турксибского районов вели работу по добыче чернозема, грунта и балласта без разрешительных документов", - сообщили в прокуратуре города Алматы.

По данным фактам департаментом полиции города 30 апреля 2021 года начато досудебное расследование по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Кража).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства