Алматинцы просят акима сохранить сквер возле Дворца школьников

Мы, неравнодушные жители, общественность, экологи и Экологическое общество Алматы обращаемся к вам с требованием немедленно остановить и отменить реализацию антиэкологической и антикультурной реконструкции сквера возле Дворца школьников. Как известно, под видом реконструкции незаконно будет полностью изменен существующий исторический облик и ландшафт сквера", - заявили авторы.
По их словам, в сквере снесут произрастающий натуральный травяной покров, цветники-розарии.
Снесут 43 дерева и кустарники, 15 метров живой изгороди. Обрезке подвергнут 363 единицы здоровых деревьев", - сообщили авторы.
Отмечается, что снос существующего естественного натурального травяного покрова вместе с вырубкой и обрезкой деревьев приведет к гибели многочисленных птиц, белок, насекомых, живущих много лет в сквере. Будет нанесен большой ущерб природной среде.
По данным авторов петиции, сносу подвергнутся чугунное ограждение сквера, бордюры и покрытие асфальта.
Подчеркивается, что планируют демонтировать и новые скамейки и урны, установленные в 2017 году. Флагштоки сквера также будут снесены.
В связи с вышеизложенным мы требуем незамедлительно остановить и запретить в сквере строительство новых объектов: амфитеатра, парклета, многочисленных игровых, детских, спортивных площадок, арт-мафов, многочисленных новых хаотичных дорожек, сухого фонтана, резервуара, 8 лестниц, дренажных лотков, 192 единиц фонарных опор (сейчас в сквере 64 единицы фонарей) ", - заявили авторы петиции.
Также в петиции отмечается, что "в сквере вблизи реки Малая Алматинка в прошлом году за счет бюджета уже были построены новые большая игровая детская и спортивная воркаут-площадка".
Мы требуем всецело сохранить существующий исторический облик и ландшафт сквера, не изменять и не перестраивать его территорию. Требуем запретить - снос/обрезку деревьев и кустарников, живой изгороди, снос травяного покрова, снос цветников-розариев, снос гранитных бордюров, снос асфальтового покрытия, снос флагштоков. Считаем возможным лишь замену существующих 64 фонарных опор на аналогичные и восстановление имеющего наземного стального поливочного трубопровода без строительства нового и разрытия всей территории сквера", - отметили авторы петиции.
Они подчеркнули, что сквер у Дворца школьников охраняется законом "Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия". Территория сквера официально входит в охранную зону, зону регулирования застройки и зону охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия города Алматы, памятников архитектуры.
Охранная зона здания Дворца школьников составляет 4,20 гектара, а памятника Гани Муратбаеву - 6,11 гектара, то есть вся территория сквера. В случае продолжения работ действия акимата, автора проекта и подрядчика будут однозначно признаны незаконными, так как изменяют исторический и природный ландшафт территории сквера.
Важно, что в 2018 году акимат отменил проект реконструкции сквера, проект должен был быть откорректирован, однако проект фактически остался без изменений. С уважением и надеждой на Вашу поддержку в защите сквера!" - добавили авторы.
Петиция размешена на странице в Facebook Экологического общества Алматы.