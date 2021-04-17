Алматинцы заявили, что акимат выдает "полумертвые" саженцы для озеленения города

Facebook/EcologicalSocietyAlmaty

АЛМАТЫ. 16 АПРЕЛЯ - Представители Экологического сообщества Алматы заявили, что акимат города в рамках акции "Зеленый двор" выдает неживые саженцы для озеленения города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам членов экосообщества, для озеленения города чиновники раздают саженцы, "которые никогда не вырастут".

В городе придумали еще одну авантюру по освоению бюджетных средств, раздают саженцы якобы для озеленения дворов. Но эти саженцы - сплошной брак: при высоте в 2 метра их земляной ком составляет ничтожно малый размер с футбольный мяч, что говорит о фактическом отсутствии корневой системы, корень на 70 процентов обрезан. Ком закупорен скотчем вместо брезента, и в те ничтожные обрубки от корня не поступает воздух, по сути, дерево уже полумертвое и погибнет спустя некоторое время. К сожалению, жители, которым акимат раздает саженцы даже не догадываются, что их время и труд по уходу за ними будут напрасны. Потому проще купить лично самим саженцы вязов и тополей, которые на 100% приживутся и быстро вырастут", - написали экоактивисты в Facebook .

В свою очередь, в управлении зеленой экономики Алматы заверили, что "все саженцы, предназначенные для раздачи, - живые с развитой корневой системой, выращенные в местных питомниках", и что корни саженцев упаковываются в скотч для транспортировки.

Корневая система упакована в скотч. Это сделано только для того, чтобы перевезти посадочный материал из питомника до места посадки. Управление зеленой экономики ориентируется на правила посадочного материала, в которых указано, что саженцы необходимо упаковывать в скотч для транспортировки. Когда посадочный материал доставляется на место назначения, то сразу начинаются посадки. Скотч нужен только для возможности транспортировать саженец и не растерять прикорневой ком. Если он осыплется от корней, то дерево не приживается. Это упаковка, она временная", - прокомментировали в ведомстве.

В управлении также рассказали, что акция "Зеленый двор" стартовала 26 марта текущего года. В ее рамках саженцы жителям города раздаются бесплатно.

Акция была впервые запущена осенью 2020 года по просьбам самих жителей. Они неоднократно обращались в УЗЭ с просьбами выделить саженцы для озеленения дворов. В 2021 году в рамках акции УЗЭ раздает саженцы лиственных пород", - рассказали в управлении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства