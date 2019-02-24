АМТ разработало комплекс мер по улучшению экологии в Темиртау

Караганда. 21 февраля. Kazakhstan Today - Руководство "АрселорМиттал Темиртау" разработало комплекс мер по улучшению экологической обстановки в Темиртау. Об этом в акимате Карагандинской области сообщил генеральный директор "АМТ" Парамжит Калон, передает Kazakhstan Today.

В ходе совещания аким области Ерлан Кошанов напомнил, что в ходе визита в регион в 2018 году глава государства дал ряд поручений, в том числе по улучшению экологии Темиртау.

"У нас три вопроса. Главный из них - это вопрос экологии. Я недавно был на приёме у президента, и он ещё раз подчеркнул, насколько важно решить эту острую для всего города проблему. Контроль будет жёстким. Работы много, и делать её нужно качественно", - цитирует Кошанова пресс-служба акима.

По словам руководства предприятия, до 2029 года "АМТ" планирует выделить на мероприятия по улучшению экологии $2 млрд. 40% этих инвестиций потратят на экологические проекты. Остальные 60% используют для модернизации производства. План по улучшению экологической обстановки в Темиртау уже разработан и утверждён.

В частности, по планам компании, в 2023 году промышленные выбросы завода сократятся в два раза. Ещё через три года всё производство "АрселорМиттал Темиртау" будет отвечать европейским требованиям. Среди приоритетов компании также сохранение рабочих мест и строительство на ТЭЦ-2 нового, седьмого котла. Построить его поручил глава государства. Таким образом в городе решится многолетняя проблема с теплоснабжением темиртаусцев.

"Новая котельная улучшит теплоснабжение. Она решит проблемы с отоплением в домах темиртаусцев. Для этого компания уже выделила $50 млн. Поставщиком котельного оборудования станет Подольский машиностроительный завод. К строительству планируем приступить в августе этого года. По плану завершить должны в 2021 году", - сообщил Парамжит Калон.

Он также заверил Ерлана Кошанова, что объёмы финансирования, которые предусмотрены компанией на капитальный и текущий ремонты действующего оборудования, не будут снижены.

Кроме того, по поручению главы государства "АрселорМиттал Темиртау" построит в Темиртау несколько социальных объектов: поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад. Новые объекты обещают сдать в эксплуатацию в конце этого года.

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