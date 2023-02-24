"Қарағанды Су" оштрафовали на 5,5 миллиона тенге за слив сточных вод в реку Букпа

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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Нурлытау города Алматы без разрешения вырубили 63 плодовых дерева, ущерб превысил 3,6 млн тенге.





В микрорайоне Нурлытау выявлен факт вырубки 63 единиц плодовых деревьев. Вырубка произведена без разрешительных документов. В связи с чем составлен соответствующий акт обследования, сообщили в городском управлении экологии и окружающей среды.





По информации ведомства, ущерб от незаконных действий определен в размере 1060 МРП (3 657 000 тенге). Кроме того, в таких ситуациях предусмотрена обязанность виновника осуществить компенсационную посадку. В данном конкретном случае объем компенсационной посадки составляет 3150 деревьев высотой не менее 2,5 метра в соответствии с правилам содержания и защиты зеленых насаждений Алматы.





По данному факту направлено письмо в департамент полиции Алматы и в специализированную природоохранную прокуратуру Алматы для принятия дальнейших мер в рамках действующего законодательства", - добавили в пресс-службе.





Ранее в Караганде сорок деревьев варварски вырвали на месте будущей стройки.



