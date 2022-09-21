Архары попали в объектив фотоловушки в нацпарке "Алтын-Эмель"
20.09.2022, 20:51 3716
Фото: instagram.com/altynemel_np
ТАЛДЫКОРГАН. 20 СЕНТЯБРЯ - В объектив фотоловушки, установленной в национальном парке "Алтын-Эмель", попали архары, пришедшие на водопой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Видео и фото с архарами опубликованы в Instagram национального парка "Алтын-Эмель". На первом фото засняты архары, пьющие воду из реки. На видео можно увидеть больше животных. В последнем ролике сотрудники нацпарка показали саму фотоловушку, установленную на берегу.
Ранее редкий краснокнижный устюрсткий уриал был замечен на чинке Донызтау и в пределах Актюбинской области в Байганинском районе.
АТЫРАУ. 20 СЕНТЯБРЯ - Департаментом экологии по Атырауской области в период с 18 августа по 5 сентября текущего года проведена внеплановая тематическая проверка в отношении ТОО "АНПЗ", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Проверка показала, что в результате сбоя напряжения в электроснабжении завода произведена полная остановка технологических установок. В связи с чем для обеспечения безопасности и сохранности оборудования избыточное давление углеводородного газа было кратковременно направлено на факельную систему. После восстановления электроснабжения со стороны АО "KEGOC" технологические установки были перезапущены с восстановлением нормальной работы технологической цепочки для производства товарной продукции", - сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Отмечается, что при изучении проектных документов установлено, что "у предприятия отсутствует разрешение на эмиссии от сжигания газа на факелах".
Таким образом, эмиссии, осуществленные ТОО "АНПЗ", в результате сжигания топливного газа в объеме 73 тысяч кубометров на факельной установке ПГПН и 6 тысяч кубометров на установке ППНГО являются самовольными и не подлежат нормированию согласно экологическому законодательству РК. Необходимо отметить, что такое нарушение носит систематический характер. Аналогичные факты допускаются предприятием третий раз за год", - пояснили в ведомстве.
По данным Минэкологии, за систематическое превышение нормативов эмиссий в окружающую среду в отношении предприятия составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 328 КоАП.
Материалы находятся на рассмотрении суда.
Экологи опасаются гибели рыбы в Шардаринском водохранилище из-за тонны мусора
15.09.2022, 13:22 18531
Фото: Otyrar.kz
ТУРКЕСТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Более тонный мусора убрали волонтеры и сотрудники Комитета рыбного хозяйства во время массового субботника на территории Шардаринского водохранилища, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инспекторы бьют тревогу, мусор не только на берегу, но и в воде, что чрезвычайно опасно для местной фауны. За один день участники акции убрали больше тонны мусора", - сообщает издание "Отырар".
Экоактивисты обнаружили в воде пластиковые бутылки и браконьерские сети, за установку которых предусмотрен штраф до 200 тысяч тенге.
Специалисты утверждают, что, если люди не перестанут засорять Шардаринское водохранилище, количество рыбы может сократиться в разы, а то и вовсе исчезнуть.
Массовую гибель рыбы на Каспии прокомментировали в Минэкологии РК.
Экологи предрекают Каспию судьбу Арала
12.09.2022, 13:36 26471
Фото: кадр из видео
АКТАУ. 12 СЕНТЯБРЯ - Если обмеление Каспия продолжится, он может повторить судьбу Аральского моря, заявляют экологи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По официальным данным, обмеление моря продолжается с 2006 года. До сегодняшнего дня его площадь сократилась на 22 тысячи квадратных километров", - сообщает "Хабар 24".
По словам жителей Актау, береговая линия моря кардинально изменилась. В некоторых местах вода отошла на 20 метров.
В видео, снятом в репортаже телеканала, видно, что море ушло и обнажило каменистое дно.
Жители обеспокоены таким состоянием водоема. Грозит экологическая катастрофа, говорят жители Актау. Обмеление Каспия экологи связывают с сокращением притока воды из Волги и Урала. Эти реки дают 80% наполняемости водоема", - сообщает телеканал.
Необходимо создать меры трансграничного взаимодействия государств по рациональному использованию рек", - заявляет эколог Орынбасар Тогжанов.
По его словам, специалисты из Казахстана и России неоднократно обсуждали ситуацию.
За последние 50 лет население, проживающее возле реки Жайык, выросло в 6 раз. Все эти люди используют речную воду.
Как раньше, в советский период, запланировать потребление воды невозможно, поэтому и Казахстан, и Россия должны совместно экономить использование водных ресурсов. К сожалению, в Казахстане нет ни одного научно-исследовательского института, который занимался бы исключительно проблемами Каспийского моря.
По словам эколога Кирилла Осина, на межсезонные колебания уровня воды влияют многие факторы.
Первое - глобальное изменение климата. Становится больше жарких дней, и количество осадков становится меньше. И, соответственно, тот уровень испарения, который происходит, он не компенсируется обратно осадками. Второе - то, что происходит сегодня с реками. Надо отметить, что в Каспийское море впадают более 140 рек, но 2 главные артерии, которые его наполняют, это Волга и Урал, они деградируют сегодня как никогда. Посмотрите на состояние реки Урал, она практически пересохла. Волга тоже", - говорит эксперт.
Между тем до 2025 года в Мангистауской области поэтапно будет реализовано 9 проектов мощностью 286 000 кубометров воды. 6 из них касаются опреснения Каспия.
В апреле этого года очевидцы сняли на видео резкое обмеление Каспия. Также сообщалось, что из-за обмеления моря жители Актау испытывают проблемы с питьевой водой.
Пожар в Костанайской области: 137 животных и 130 птиц погибли
11.09.2022, 16:49 31351
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 11 СЕНТЯБРЯ - В Аулиекольском районе Костанайской области проводится комиссионная работа по уточнению количества павших животных и птиц во время пожара лесных массивов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Обнаружены обгоревшие трупы животных и птиц: КРС - 30 голов, МРС - 2 головы, свиньи - 105 голов, птицы - 130 голов", - цитирует сайт газеты "Костанайские новости" руководителя управления ветеринарии Костанайской области Аката Шектыбаева.
Напомним, в Костанайской области пожарные боролись с возгоранием лесных массивов на протяжении восьми дней. Общая площадь пожара составила 43 тысячи га.
Экологи считают, что на восстановление экосистемы края понадобится от 70 до 150 лет.
Китайские компании хотят открыть питомник по разведению сайгаков в ЗКО
10.09.2022, 18:38 36571
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 10 СЕНТЯБРЯ - Аким ЗКО Гали Искалиев провел совещание с китайскими компаниями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи китайские компании предложили за счет частных средств открыть питомник по разведению сайгаков в ЗКО, сообщает портал "Мой город".
Там же в лаборатории предлагается разместить завод по переработке деривата (рога) сайги. Глава региона подробно изучил вопрос и отметил, что данное предложение будет рассмотрено.
Аким области поручил срочно разработать концепцию по регулированию популяции сайгаков.
Напомним, Министерством экологии, геологии и природных ресурсов рассматривается возможность проведения спортивно-любительской охоты на сайгаков в следующем году.
В июле глава государства объявил выговор главе Минэкологии РК Сериккали Берекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
В заповедной зоне возле Актау резко ушла вода
10.09.2022, 16:33 37561
АКТАУ. 10 СЕНТЯБРЯ - На озере Караколь началось обмеление, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам горожан, напротив базы отдыха "Аквамарин" значительная часть воды отступила от берегов, хотя месяц назад она там была, сообщает "Лада".
Образовалась степь. Большая часть рыбы погибла. Единственный способ - это перекрыть водоканал "Шора", чтобы таким образом вернуть водный баланс", - говорят горожане.
Названы проблемные вопросы в сфере экологии Алматы
09.09.2022, 17:49 42046
Фото: Антикоррупционная служба по городу Алматы
АЛМАТЫ. 9 СЕНТЯБРЯ - Антикоррупционной службой города Алматы начата масштабная работа по выявлению коррупционных рисков в сфере экологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодня сфера экологии отражена в карте коррупционных рисков мегаполиса и является одной из ключевых отраслей, волнующих горожан", - заявили в Антикоррупционной службе Алматы.
Сообщается, что основными экологическими проблемами города являются загрязнение воздуха, утилизация твердых бытовых отходов, проблемы озеленения и непродуманная застройка.
В целях устранения данных пробелов по инициативе городского антикоррупционного ведомства проведена выездная встреча с участием уполномоченных органов в области экологии и представителей общественных объединений.
На переднем плане Антикоррупционной службы находится решение проблемных вопросов населения, которые приведут к улучшению социального самочувствия граждан", - подчеркнули в ведомстве.
Сообщается, что в целях оперативного решения вопросов по улучшению экологической обстановки города создана рабочая группа, в мессенджере Telegram создан чат Almaty&Ecology для обмена предложениями и жалобами в области экологии.
В ходе встречи участниками дан ряд предложений для дальнейшей реализации и устранения коррупционных рисков.
К сожаления, в городе Алматы вот уже на протяжении многих лет складывается сложная ситуация с экологической обстановкой. Мы считаем, что каждый горожанин имеет право знать, в какой экологической обстановке он живет, ведь от этого зависит его будущее. Нас волнует множество проблем, которые так или иначе затрагивают прежде всего наши права на благоприятную окружающую среду. Очень важно формировать экологическое сознание среди населения. Каждый должен эту работу начинать с воспитания своих детей, с семьи. Для этого сегодня мы собрались, чтобы подумать и обсудить, как сделать город наш лучше и чище во всех смыслах этого замечательного слова", - добавила член Национального курултая при президенте РК Айнур Сабитова.
Ранее сообщалось, что в акимате Алматы назвали ключевые вызовы для развития мегаполиса.
Краснокнижный устюртский уриал вернулся в Казахстан
09.09.2022, 14:33 42346
Фото: acbk.kz
АКТОБЕ. 9 СЕНТЯБРЯ - Редкий краснокнижный устюрсткий уриал был замечен на чинке Донызтау и в пределах Актюбинской области в Байганинском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Устюртский уриал - узкоареальный, эндемичный для Арало-Каспийского водораздела подвид горного барана, обитающий на юго-западе Казахстана и в прилегающих частях Туркменистана и Узбекистана. Основное место обитания уриала в Казахстане - Западный чинк Устюрта. Около 30 лет назад отдельные стада отмечали на Северном чинке и в связанном с ним останцовом массиве Коленкели. Специалисты предполагали, что уриал продолжает заходить на чинки Жельтау в пределах Атырауской области, но подтверждений этому не было. Фактически в последние 30 лет неизвестны достоверные встречи этого вида за пределами Мангистауской области", - сообщает Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия.
По ее данным, устюртский уриал внесен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных Республики Казахстан и в Красную книгу Республики Казахстан. В Красной книге он отнесен к категории III - редкий вид с сокращающимися ареалом и численностью.
Но теперь, похоже, ареал уриала в Казахстане перестал сокращаться. Наоборот, эти горные бараны расселяются по чинкам Устюрта на север и восток и снова стали встречаться на самом северном крае Устюрта - на чинке Донызтау и по чинкам останцового плато Жельтау. С 2017 года следы уриала отмечались в нескольких местах Атырауской области. В 2018 году фотоловушками АСБК получены первые фоторегистрации уриала на Жельтау, в 2019 году - и на чинке Донызтау. Наконец в июне 2022 года следы уриала и сами животные были замечены на чинке Донызтау и в пределах Актюбинской области в Байганинском районе", - сообщили в ассоциации.
Ученые предполагают, что уриалы не обитают здесь постоянно и не используют эти места для размножения, а только заходят с давно обжитого ими Западного чинка.
Но даже если так, это существенно расширяет площадь доступных этому виду кормовых угодий, а в будущем на Северном Устюрте, по словам специалиста Ильи Смелянского, возможно формирование собственной размножающейся группировки устюртского уриала", - отметили в ассоциации.
Ранее в Сайрам-Угамском нацпарке в фотоловушку попали краснокнижные архары.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?