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Асканийские олени попали в объектив фотоловушки в Бурабае

14.02.2021 11908
Асканийские олени попали в объектив фотоловушки в Бурабае
Кокшетау. 14 февраля. Kazakhstan Today - Асканийские олени попали в объектив фотоловушки в Национальном парке "Бурабай", передает Kazakhstan Today.
 
В Telegram-канале ptrk.kz разместили результаты фотоохоты на этих животных.
 
Асканийский олень - это гибридный олень, выведенный из различных подвидов благородного оленя в заповеднике Аскания-Нова, Украина.
 
В Казахстан эти олени были завезены в 1983 году.
 
На территории Государственного национального природного парка "Бурабай" обитает более 1300 особей асканийского оленя.
 

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