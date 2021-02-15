Асканийские олени попали в объектив фотоловушки в Бурабае

В Telegram-канале ptrk.kz разместили результаты фотоохоты на этих животных.
Асканийский олень - это гибридный олень, выведенный из различных подвидов благородного оленя в заповеднике Аскания-Нова, Украина.
В Казахстан эти олени были завезены в 1983 году.
На территории Государственного национального природного парка "Бурабай" обитает более 1300 особей асканийского оленя.
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