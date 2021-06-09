Более 37 тонн мусора собрали казахстанцы в рамках акции "Бірге - таза Казакстан"

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - В рамках празднования Всемирного дня охраны окружающей среды прошла акция "Бірге - Таза Казакстан", в рамках которой было собрано более 37 тонн мусора, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В мероприятии приняли участие более 150 тысяч человек из всех областей страны. Среди них представители различных предприятий, государственных органов, населения, общественности, а также более 25 тысяч экоактивистов и волонтеров. Совместными усилиями по 492 локациям республики собрано более 37 тысяч тонн мусора, сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Впервые акция "Бірге - таза Казакстан" была запущена в 2019 году. За весь период проведения в ней приняли участие более 650 тысяч жителей страны. Только за три года собрано свыше 400 тысяч тонн отходов, которые переданы на утилизацию. Кроме того, в рамках мероприятия было высажено два миллиона деревьев.

Символично, что профессиональный праздник экологов отмечается в первых числах лета не только в Казахстане, но и в России. В связи с этим впервые в этом году был проведен телемост между Нур-Султаном и Оренбургом. В совместном диалоге прошел обмен взглядами на глобальность и необходимость подобных мероприятий. Наши соседи рассказали о планируемой уборке берега реки Урал, которая также является нашим общим водоемом. Заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Ермек Умаров в свою очередь выразил всем присутствующим и коллегам из Российской Федерации благодарность за открытость и понимание того, что состояние экологии планеты зависит только от наших общих усилий", - проинформировали в Минэкологии.

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