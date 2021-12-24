Брекешев рассказал Токаеву о предпринимаемых мерах по улучшению экологии

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об основных итогах деятельности министерства за текущий год и перспективах развития, а также о ходе реализации поручений главы государства в рамках Посланий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сериккали Брекешев доложил главе государства о мерах, принимаемых для улучшения экологической ситуации в стране, а также планах по развитию водной отрасли, сообщает пресс-служба Акорды.

В рамках Национального проекта "Жасыл Казакстан" до 2025 года будут построены 9 водохранилищ в 6 областях с общим объемом 1,7 миллиарда кубометров. Предусмотрены меры по улучшению управления водными ресурсами и недопущению дефицита воды. В этом контексте предполагается усиление деятельности Комитета водного хозяйства, территориальных бассейновых инспекций.

Отдельное внимание было уделено вопросам развития геологической отрасли. Как сообщил министр, ведется работа по активизации государственного геологического изучения недр. Планируется изучить недра на площади порядка 684 тысяч квадратных километров. Будет создана Национальная геологическая служба.

Также Касым-Жомарту Токаеву рассказали о ходе исполнения его поручения по масштабному озеленению страны. По словам Сериккали Брекешева, в этом году посажено 130 миллионов деревьев на площади 62 тысяч гектаров, работа этом направлении продолжается.