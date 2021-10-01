Часть акватории Каспия сделают заповедной зоной

НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - На сайте открытых НПА опубликован проект постановления правительства Республики Казахстан "Об установлении границ государственной заповедной зоны в северной части Каспийского моря", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях сохранения и воспроизводства рыбных запасов в Каспийском бассейне и дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов правительство РК постановляет объявить акваторию северной части Каспия с дельтами рек Волги, в пределах территории Республики Казахстан, и поймы реки Урала заповедной зоной, с допущением в этой зоне развития в дальнейшем только рыбного хозяйства и водного транспорта. Установить границу заповедной зоны по береговой охранной полосе с отметкой минус 28", - говорится в проекте документа.

В состав заповедной зоны входят:

1) акватория cеверной части Каспия, ограниченная с запада прямой линией, проходящей от точки на побережье, находящейся на окончании сухопутной границы Российской Федерации и Республики Казахстан, до точки с координатами 44 градуса 12 минут северной широты и 49 градусов 24 минуты восточной долготы, с юга - прямой линией, проходящей от точки с вышеуказанными координатами до мыса Тюб-Караган;

2) восточная часть дельты реки Волги в границах Республики Казахстан и дельта реки Урала (от разветвления реки Урал на рукава Зарослый и Яицкий);

3) береговая охранная полоса заповедной зоны по морскому побережью устанавливается отметкой минус 28 и обозначается в натуре специальными знаками и аншлагами;

4) акватория и пойма реки Урала (от разветвления реки Урала на рукава Зарослый и Яицкий до устья реки Барбастау).

В заповедной зоне запрещается:

1) сброс загрязненных сточных вод промышленными и коммунальными предприятиями, балластных, льяльных вод, других отходов с судов, а также все виды загрязнения и засорения моря, рек и других водоемов, берегов и пойм;

2) проведение геологоразведочных и сейсморазведочных работ со взрывными источниками вызова упругих колебаний и разработка минерального сырья, в том числе бурение нефтяных, газовых скважин и их эксплуатация, а также проведение других работ, изменяющих естественный биологический, гидрогеологический режим водоемов;

3) проведение взрывных работ, разработка гальки, гравия и иных грунтов со дна моря, рек и других водоемов;

4) перегораживание проток дамбами, а также устройство по берегам водоемов всякого рода отвалов и свалок, кроме отвалов грунта, вынутого со дна водоемов при производстве дноуглубительных работ для судоходства;

5) забор воды из водных источников действующими предприятиями, хозяйствами и другими водопотребителями без осуществления согласованных с органами по регулированию использования и охраны вод и рыбоохраны эффективных мероприятий для предохранения рыбы от попадания в водозаборные сооружения и защиты водных ресурсов от загрязнения, засорения и истощения;

6) размещение новых и расширение действующих предприятий и других промышленных объектов, связанных с забором воды и сбросом сточных вод в водоемы заповедной зоны;

7) проведение работ, нарушающих растительный покров на заливных землях в весенний период до наступления паводка, за исключением площадей, занимаемых под посадку леса;

8) применение лотовых цепей, служащих для стабилизации движения судов;

9) проведение лесосплава, выжигание камыша и производство заготовок леса по берегам, за исключением рубок ухода за лесом, санитарных, лесовосстановительных рубок и мероприятий по охране и защите лесов;

10) строительство гидротехнических сооружений, за исключением сооружений, необходимых для рыбохозяйственных целей, нужд водного транспорта, мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения, размещение которых и производство работ по ним в каждом конкретном случае должны согласоваться с органами государственного контроля (надзора) в установленном порядке;

11) обвалование и восстановление разрушенных валов на полойных участках дельт и пойм рек;

12) установка и использование моторов общей мощностью свыше 20 лошадиных сил на плавучих средствах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности;

13) применение в сельском и лесном хозяйстве вредных для наземных и водных животных ядохимикатов и минеральных удобрений, а также препаратов и средств для борьбы с кровососущими переносчиками заболеваний и других целей без согласования с соответствующими органами государственного контроля (надзора).

В заповедной зоне разрешается:

1) проведение дноуглубительных работ для улучшения условий прохода рыб и судоходства;

2) проведение грузовых операций на рейдах и забор балласта;

3) сенокошение, заготовка тростника и чакана, выпас и водопой скота;

4) использование совхозами и колхозами под расширение сельскохозяйственного производства земель на площадях, не являющихся нерестилищами, по согласованию с органами рыбоохраны;

5) производство геофизических исследований, геологоразведки и добычи углеводородного сырья с учетом особых экологических условий.

6) Государственные предприятия и организации, осуществляющие в заповедной зоне заготовки древесины в порядке, предусмотренном подпунктом 9 пункта 4 настоящего Положения, а также сенокошение, заготовки тростника и чакана, выпас и водопой скота, обязаны строго соблюдать режим, установленный настоящим Положением.

На территории заповедной зоны:

1) режим судоходства устанавливается по согласованию с уполномоченными органами по охране рыбных ресурсов и органами по регулированию использования и охране вод;

2) добыча в дельте реки Урала ракуши, используемой в животноводстве и комбикормовой промышленности, допускается только по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод;

3) лов рыбы, добыча водных животных и растений допускается на строго ограниченных участках в соответствии с действующими правилами рыболовства и добычи водных животных и растений;

4) спортивный и любительский лов рыбы для личного потребления разрешается на специально отведенных органами рыбоохраны участках с соблюдением действующих привил рыболовства и охраны вод.

Лица, виновные в нарушении установленного в заповедной зоне режима, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством об особо охраняемых природных территориях, отмечено в постановлении.

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