Караганда. 21 июня. Kazakhstan Today - Частная компания вывезла во Францию для уничтожения опасный груз из Караганды, передает Kazakhstan Today.

Впервые частная компания из Караганды вывезла ПХД-содержащие отходы самолетом во Францию. Компания ТОО "EcoProf KZ" собрала более 70 тонн загрязненных отходов от самых крупных предприятий страны. Груз, содержащий полихлорированные дифенилы, будет уничтожен на специализированном заводе Treddi в Лионе", - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Как пояснили в акимате, полихлорированные дифенилы (ПХД) являются промышленными химическими веществами, включенными в список стойких органических загрязнителей, наиболее опасных для окружающей среды и здоровья человека. Поэтому вопросы безопасного обращения с оборудованием, содержащим ПХД, и обязательное безопасное уничтожение отходов, содержащих ПХД, являются критически важными для страны.

Совместно со своим иностранным партнером, компанией Polyeco group, мы экспортировали во Францию ПХД-содержащие отходы. Они были переданы нам такими предприятиями, как ТОО "Караганды Жарык", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение" (АО "ССГПО") и ТОО "Корпорация "Казахмыс". Мы, как специализированная инженерная компания, которая занимается вопросами охраны окружающей среды в республике, конечно же, стремимся к тому, чтобы Казахстан избавился от таких опасных отходов, как ПХД и готовы приложить для этого максимум усилий", - прокомментировала директор компании "EcoProf KZ" Индира Нуртаканова.

В пресс-службе также проинформировали, что ранее, в 2014 и 2015 годах, в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций "Разработка и выполнение комплексного плана управления ПХД в Казахстане" уже был осуществлен вывоз ПХД-отходов из Казахстана . После этого события, вплоть до настоящего момента, никто не совершал подобного".

Мы первая частная компания, которая провела столь серьезную работу в масштабе страны по обращению со стойкими органическими загрязнителями. На сегодняшний день уничтожить ПХД не только внутри страны, но и на территориях близлежащих государств невозможно из-за отсутствия требуемых технологий и запрета на транзит через эти страны. Поэтому единственным способом трансграничной перевозки остается авиатранспортирование в Европу. В планах аналогичную работу планируем проводить на постоянной основе", - рассказала Индира Нуртаканова.

Данный экспорт был осуществлен в соответствии с требованиями приказа министра охраны окружающей среды "Об утверждении Правил обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами, их содержащими" от 24 февраля 2012 года. Эти правила разработаны с целью реализации законов РК о ратификации Стокгольмской и Базельской конвенций.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства