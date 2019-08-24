Человеческие органы и медотходы сжигали на улице Шымкента

Шымкент. 23 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте частная компания сжигала человеческие органы и медицинские отходы прямо на улице, передает Kazakhstan Today.

Нарушителей поймали с поличным, когда те пытались избавиться от опасного мусора вблизи реки. Утилизацией организация с громким названием "Эколайф Астана" занимается уже долгие годы. Но за выбросы вредных веществ все время отделывалась лишь штрафом, сообщает Astana.tv .





Частники", занимающиеся утилизацией медицинских отходов, пытались уничтожить опасный мусор на чужом объекте. Среди использованных шприцев, ампул специалисты обнаружили и пластиковые бутылки, где, по словам экологов, хранились человеческие органы. Уничтожать их компания должна была у себя на объекте в специальной печи. Однако токсичный мусор сжигали на чужих частных объектах. А в некоторых случаях их утилизировали прямо на открытой местности. На одной из улиц промышленной зоны поймали работников, пытавшихся избавиться от медицинских отходов. Туда же вызвали и полицейских.

На сегодняшний день проверка продолжается. По всем выявленным фактам организация "Эколайф Астана" будет привлечена к административной ответственности. Штраф предусматривает 60 МРП", - сказал руководитель отдела департамента экологии Шымкента Серик Сарбасов.

По информации телеканала, злостных нарушителей экологии ловили трижды за этот год. На своем сайте компания "Эколайф Астана" подробно описывает процедуру безопасной утилизации медицинского мусора. Там же говорится, что процесс этот требует особого обращения, ведь специфика отходов несет в себе риск не только химической, но и эпидемиологической опасности. Похоже, что сама организация правил безопасности не придерживалась.

Полиция расследует дело по статье "Злоупотребление полномочиями". Штрафными санкциями не хотят ограничиваться и экологи. Подали уже в суд на частную компанию, которая долгие годы выбрасывала в воздух вредные вещества. Они намерены запретить ей заниматься утилизацией медицинских отходов", - говорится в сюжете.

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