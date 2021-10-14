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Депутаты назвали критической ситуацию с пересыханием рек в Западно-Казахстанской области

13.10.2021, 14:40 33778
Депутаты назвали критической ситуацию с пересыханием рек в Западно-Казахстанской области
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Депутаты мажилиса озвучили причины пересыхания рек в западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра, депутаты нижней палаты парламента сообщают, что затянувшийся период маловодья становится причиной сложной ситуации в хозяйственно-питьевом водоснабжении и экономики западных областей Казахстана.
 

Река Жайык (Урал) катастрофически быстро пересыхает. Не мелеет, а именно пересыхает. Происходящее можно назвать катастрофой. Хотелось бы процитировать высказывание одного интернет издания: "Можно сколько угодно с высоких трибун говорить о катастрофической ситуации, создавать всевозможные межправительственные комиссии и рабочие группы, заседать годами, но реку это не спасает. Она медленно умирает". Похожая ситуация и с малыми реками этого региона", - пишут мажилисмены. 

 
В пример они привели нижнее устье реки Уил, входящей в группу малых рек Атырауской области. 
 

В связи с пересыханием русла реки пересыхают и приходят в негодность подземные источники пресной воды, при этом поисково-разведочные работы ведутся недостаточно активно. Флора и фауна подвергается деградации и угрожает исчезновением пастбищных угодий. В результате, в ряде районов Атырауской области уже сложилась критическая ситуация. Например, 8 сельских округов Кызылкогинского района испытывают острый дефицит воды. Район, с населением более 18 тысяч жителей обеспечивается водой только из одного подземного пресноводного месторождения Тайсойганского песчаного массива, запасы которого уже истощаются. В скором времени такая ситуация может привести к необходимости переселения более 18 тыс. жителей района". 

 
При этом река Жайык до сих пор не включена в число водных объектов особого государственного значения. Хотя есть согласие государственных органов с данным предложением и оно не требует никаких финансовых затрат.
 
По словам депутатов, программа казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык на 2021-2024 годы пока что предполагает лишь проведение исследований, которые закончатся только в конце 2024 года. Необходимость корректировки этой программы также остается актуальной. Вместе с тем без должного финансирования и практической реализации мероприятий этой программы, реанимирование реки Жайык (Урал) невозможно и может привести к срыву мероприятий Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии Nur Otan.
 
В числе причин пересыхания рек Уил и Сагиз депутаты также назвали бессистемно построенные плотины на территории Актюбинской области. Большинство этих плотин официально не зарегистрированы как водохозяйственные объекты. Ранее Минэкологии проводило проверку состояния гидротехнических сооружений в Актюбинской области. В результате было выявлено 57 различных объектов, среди них 36 бесхозных плотин, дамб и водохранилищ, а также заброшенные родники. При этом местные исполнительные органы до сих пор не предприняли достаточных действий по решению этих проблем.
 
Более того, в соответствии с данными Комитета по водным ресурсам Министерства, в стране насчитывается 6960 гидротехнических сооружений, из них: в республиканской собственности - 5751, в коммунальной - 980, в частной - 229, бесхозных - 10. В неудовлетворительном состоянии или требуют ремонта: 9 водохранилищ, 1 пруд, 10 плотин, 1 дамба, 10 гидроузлов, 2156 каналов.
 

Получается, что государственные органы не владеют информацией о реальном положении дел, не ведут реального учета гидротехнических сооружений и не предпринимают соответствующих мер по наведению порядка в этом вопросе, что справедливо вызывает возмущение населения. Такая же ситуация наблюдается и в вопросах использования, выявления и подтверждения запасов подземных вод, ликвидации самотечных скважин. В настоящее время из 2256 аварийных скважин вода бесконтрольно уходит в степь", - сообщают депутаты. 

 
По их мнению, несогласованность и неэффективность действий государственных органов может привести к губительным последствиям как для населения, так и для экономики страны в целом, поэтому необходимо определить государственный орган по контролю и координации действий в вопросах поисково-разведочных работ.
 
В запросе депутаты предлагают:
 
- включить реку Жайык в число водных объектов особого государственного значения, определенных постановлением Правительства Республики Казахстан №59 от 21 января 2004 года;
 
- ускорить процесс корректировки и реализации Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы; 
 
- разработать план мероприятий по сохранению малых рек Сагиз, Ойыл, Жем.
 
- поручить местным органам исполнить предписание Генеральной прокуратуры по ликвидации незаконно построенных дамб и принять меры по дальнейшему наведению порядка в учете и строительстве плотин и водохранилищ.
 
- принять меры по разгосударствлению части земель полигона "Тайсойган" в Кызылкогинском районе Атырауской области, где расположено крупное месторождение подземных вод;
 
- обеспечить надлежащую координацию по вопросам проведения поисково-разведочных работ со стороны госорганов и принять меры по ремонту имеющихся скважин и ликвидации самотечных скважин.
 

Просим обеспечить исчерпывающее рассмотрение всех поставленных вопросов и дать ответ в установленные законодательством сроки", - резюмировали депутаты.


 

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