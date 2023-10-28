27.10.2023, 15:35 6756
Десятки туш мертвых тюленей вновь выбросило на берег Каспия
Следов объячеивания и механических повреждений на телах не обнаружено
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Актау. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Каспийском море, на побережье полуострова Тупкараган, обнаружены десятки туш мертвых тюленей и остеров.
Для оценки ситуации и отбора проб была направлена экстренная экспедиция, сообщила изданию "Ак Жайык" научный сотрудник института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова. При этом она отметила, что еще до прибытия ученых 51 тушку отвезли на полигон рядом с поселком Баутино. Там же на полуострове были найдены 75 рыб осетровых видов на стадии сильного разложения.
По мнению ученых, выброс мертвых тюленей и рыб произошел во время сильных северных и северо-западных ветров 10-11 октября. По прибытии на место сотрудники института взяли пробы на предмет изучения у рыб и тюленей.
Также издание отмечает, что на участке Қаражамбас рыбная инспекция по Мангистауской области обнаружила еще 48 тушек тюленей, фрагменты для анализов тоже взяты для изучения институтом.
Все тушки тюленей с двух участков были на стадии сильного разложения. Следов объячеивания и механических повреждений на телах не обнаружено. Причину гибели пока установить не удалось", - сказала научный сотрудник.
Ранее на каспийском побережье были обнаружены туши 59 тюленей и 67 осетровых рыб. В Минэкологии до сих пор не могут установить причину гибели животных.
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25.10.2023, 10:55 27436
Сайгаки покидают территорию ЗКО - зоозащитники
Фото: Depositphotos
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Уральск. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. Зоозащитники сообщили, что после начала отстрела животные стали перекочевывать на территорию России.
По данным российских СМИ, 13 октября на охраняемую территорию в заказнике "Степной" в Лиманском районе Астраханской области пришло огромное стадо краснокнижных сайгаков и до сих пор пасется там. По примерным подсчетам инспекторов, в стаде около 19-20 тысяч антилоп. Среди них очень много молодняка, рожденного в этом году. Интересно, что общее количество сайгаков Северо-Западного Прикаспия, а именно эта популяция обитает в Астраханской области и в соседней Калмыкии, составляет примерно 25-26 тысяч голов, сообщает издание "Мой город".
Я попросила министерство природы РФ обеспечить им сохранность и охрану от наших живодеров. В России их не дадут в обиду, так как понимают ценность редчайшего вида антилоп. Мне ответили, что мое обращение зарегистрировано и в скором времени мне предоставят ответ", - сказала зоозащитница из Уральска Анаргуль Амирова.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
22.10.2023, 13:10 55696
В Алматы ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха
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Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха в воскресенье.
Сутки 22 октября, ночью 23 октября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".
Также отмечается, что в Алматы наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводятся на 16 постах.
Стоит отметить, что о проблемах загрязнения воздуха в Алматы сообщалось не раз.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт.
По словам Жениса Туякова, ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин. В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию. Всего в 5 близлежащих к городу районах зарегистрировано 230 тысяч машин.
Около 30-40% въезжающего из области транспорта может быть транзитным из других регионов страны, отмечает zakon.kz.
20.10.2023, 21:17 74726
114 см за 10 лет: в Азербайджане обеспокоены снижением уровня Каспия
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Баку. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 10 лет уровень Каспийского моря снизился на 114 см, сообщает Vesti.az.
По словам заместителя министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайры Тагиевой, по сравнению с Балтийским морем нынешний уровень Каспийского моря составляет -28,78 метра.
За последние 5 лет уровень Каспийского моря снизился на 69 сантиметров, а за последние 10 лет - на 114 сантиметров. Это одна из проблем, которая беспокоит все прикаспийские страны. По инициативе Азербайджана в октябре 2022 года была проведена конференция по этому вопросу. 2 ноября состоится очередная конференция. На ней будут проведены обсуждения по этой проблеме", - сказала Умайра Тагиева.
Понижение уровня воды в Каспийском море уже начало сказываться на экосистеме и морской индустрии. Экологи считают, что только совместными усилиями Казахстана и России можно решить проблему обмеления Каспия.
По разновременным данным космической съемки, за 15 лет АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" в северной части казахстанской акватории обнажилось морское дно, Каспийское море мелеет. По данным дистанционного зондирования Земли, за последние 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря уменьшилась на 7,1%.
19.10.2023, 13:23 91711
Это огромные потери для бюджета: сенатор о неприживающихся саженцах
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Павлодар. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Нурлан Бекенов в своем депутатском запросе назвал огромными потерями для бюджета неприживающиеся саженцы.
Глава государства поручил до 2025 года высадить 2 млрд деревьев. В 2021 году было высажено 138 млн деревьев, в 2022-м - 280 млн, в текущем году запланировано высадить 409 млн саженцев", - сообщил спикер.
По его словам, проводимая работа признана недостаточной и требует повышения темпов запланированных работ. К основным проблемам он отнес приживаемость саженцев. К гибели деревьев приводит отсутствие полива и удобрений.
Из 409 млн саженцев, высаженных в этом году, не приживутся около 120 млн, прогнозирует Бекенов. При этом на посадку в этом году выделят 12,8 млрд тенге.
Это, однозначно, огромные потери для бюджета страны", - высказался Бекенов в своем депзапросе на имя министра экологии.
Сенатор отметил, что приживаемость саженцев, высаживаемых по всей территории Казахстана, составляет 70%.
Почти каждое третье дерево не приживается. На выращивание крупномерного саженца уходит два-три года. Его стоимость составляет 10-12 тысяч тенге", - подчеркнул депутат.
Он обратился к правительству с вопросами: почему не ведется контроль и анализ приживаемости, не устанавливается современная система мониторинга, ухода и поливки растений и где ответственность за неэффективное расходование бюджетных средств?
Особенно плохо приживаются хвойные деревья, поэтому, по мнению сенатора, необходимо рассмотреть возможность посадки других видов деревьев, более подходящих к местному климату, и минимизировать потери бюджета.
Для справки
Сегодня Казахстан относится к малолесным государствам. Общая площадь государственного лесного фонда республики составляет 30 млн гектаров и занимает всего 11% территории страны.
Ранее в акимате Алматы рассказали, почему в городе сохнут саженцы.
18.10.2023, 21:24 99906
В Мангистауской области увеличилось поголовье краснокнижных архаров
Фото: kazpravda.kz
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Актау. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние три года численность архаров в Мангистауской области выросла на 18%. Если в 2021-м их было 861, то в 2023 году насчитывается уже 1059 голов, сообщает "Лада".
Учет этих животных был проведен с 5 по 11 октября. "Перепись" обитателей заповедников провели сотрудники РГКП "ПО Охотзоопром" и института зоологии.
Очередной учет архара зафиксировал положительную динамику роста численности этих животных. И это отрадно, учитывая, что они находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. В этом году были созданы 42 искусственных родника, которые используются обитателями заказника для водопоя. Для животных установили удобные подставки, колодцы ограждены. Рейдовые мероприятия, в том числе на предмет пожарной безопасности, проводятся непрерывно", - рассказали в региональном природном парке "Кызылсай".
Ранее в Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области готовятся к промышленному истреблению сайги.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Кроме того, "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане. В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
Между тем, в Казахстане прогнозируют массовую гибель сайги.
16.10.2023, 14:22 130471
Отстреливать сайгаков в Казахстане будут в ночное время
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют вести отстрел сайгаков в ночное время, сообщил на брифинге министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
По словам министра, в соответствии с биологическим обоснованием рекомендовано два вида регулирования численности. Первый - коралевый метод, при котором устанавливаются сети. Данное мероприятие обычно проводится днем. Второй - отстрел в ночное время.
Мы пошли по первому пути, но из-за погодных условий и невозможности эффективного использования транспорта мы запланировали второй метод", - проинформировал спикер.
Глава Минэкологии заверил, что сайгаки нанесли ущерб сельскому хозяйству на 12 млрд тенге. На сегодняшний день отловили уже 90 голов этих животных.
Министр также проинформировал об увеличении мертвых туш тюленей выброшенных на берег Каспия. По его словам на сегодня обнаружены туши 59 тюленей и 67 осетровых рыб. При этом глава ведомства не смог назвать причину гибели животных.
После шторма их выкинуло на берег. По состоянию трупов можно сказать, что гибель животных произошла в разное время, и они в разной степени разложения", - прокомментировал он.
Сегодня на месте находится рабочая группа, которая создана в рамках схемы взаимодействия из представителей НИИ, Центр изучения и реабилитации тюленей, представители местных госорганов. Также представители Комитета рыбного хозяйства изучают обстановку, взяты необходимые пробы воздуха, почвы, воды.
На вопрос о взаимосвязи гибели животных и выбросов нефтяных отходов спикер затруднился ответить.
Давайте говорить по факту. В прошлом году также была зафиксирована гибель тюленей, была установлена причина - острая пневмония. Поэтому на сегодня пока мы видим причину в различных заболеваниях. Но по поводу прямого воздействия я пока не готов дать ответ", - добавил Нысанбаев.
Ранее сообщалось об обнаружении на берегу Каспийского моря 25 туш мертвых тюленей.
Напомним, в Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области готовятся к промышленному истреблению сайги.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Кроме того, "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане. В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
Между тем, в Казахстане прогнозируют массовую гибель сайги.
15.10.2023, 19:10 141266
На побережье Каспия обнаружили 25 туш мертвых тюленей
Рабочая группа начала работу по расследованию причин гибели животных
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Актау. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления рыбной инспекции Мангистауской области обнаружены 25 туш мертвых тюленей и 33 экземпляра осетровых, сообщает Комитет рыбного хозяйства Минэконом Республики Казахстан.
В ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе близ села Баутино обнаружены 25 туш мертвых тюленей и 33 экземпляра осетровых видов рыб сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что обнаруженные туши морских животных и рыб находятся в разной степени разложения, это свидетельствует о том, что смерть их наступила в различное время.
Рабочая группа начала работу по расследованию причин гибели животных, в ближайшее время будут взяты пробы воды, воздуха, почвы и при возможности пробы тканей с мертвых туш животных и рыб.
По факту гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных возбуждено уголовное дело", - добавили в пресс-службе.
По итогам подсчета, произведенного работниками Казахстанского агентства прикладной экологии совместно с российскими научными учреждениями на акватории казахстанского и российского секторов Каспийского моря в период концентрации тюленей в зимний период конца 2022 - начала 2023 годов, общее количество подсчитанных тюленей составляет 259 872 особи (в казахстанском секторе Каспийского моря - 240 168, в российском - 19 704).
К слову, гибель тюленей в Казахстане нередкое явление. Последний зафиксированный случай был в июле этого года.
14.10.2023, 18:56 149651
В Актюбинской области посадят 35 тысяч кустов саксаула, чтобы защитить аул от песка
Песок уже подступает к домам жителей села Жылтыр
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Актобе. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава региона Асхат Шахаров в Шалкарском районе встретился с жителями села Жылтыр, к домам которых подступают пески, сообщает пресс-служба областного акимата.
По словам акима района Жанболата Жидеханова, чтобы замедлить миграцию песка, в 2016 году в восточной части аула была создана зеленая зона площадью 20 га. В этом году восстановлен забор протяженностью в километр на въезде, посажено 550 деревьев, решена проблема с поливом растений. Выкопано два колодца.
Весной 2024 года планируется посадить 35 тысяч корней саксаула, их привезут из питомника, расположенного в этом же районе.
Аким области Асхат Шахаров подчеркнул, что необходимо активизировать работу, контролировать рост саженцев, обеспечив полный уход за ними.
Напомним, в Туркестанской области до 2025 года на площади 110 210 га планируется высадить 170 млн саженцев саксаула, а в городах и населенных пунктах на 1149 га - 1 млн 81 тысячу деревьев.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?