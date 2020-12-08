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Для Большого Алматинского канала установят план водопользования

07.12.2020 10099
Алматы. 7 декабря. Kazakhstan Today. Для рационального использования ресурсов Большого Алматинского канала будет установлен план водопользования. Об этом сообщил директор филиала "Большой Алматинский канал имени Д. Кунаева" Серикалий Мукатаев в ходе прямого эфира на странице Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает Kazakhstan Today.
 
 "Общая протяженность Большого Алматинского канала составляет 168 километров, из них 149 километров находятся на нашем балансе, остальная часть - на балансе городского акимата. Прошедший вегетационный период показал, что наблюдается слабое управление водой сельхозпроизводителями на уровне поля. Поэтому сразу после вегетационного периода мы собрали всех СПК, фермеров, призвали к рациональному и эффективному использованию воды. Кроме того, создав рабочую группу, мы проверили состояние всех каналов, выявили, какие поля используются, какие нет, после чего, мы приняли решение установить план водопользования для всех СПК", - отметил директор филиала.
 
План водопользования предполагает перед началом вегетационного периода установление лимита для каждого сельхозпроизводителя на определенный срок (сутки/декада/месяц). Таким образом, фермеры получат достаточный объем воды, который они должны будут распределить с учетом рационального подхода.
 

Также будет создана электронная карта всех полей, с помощью которой мы сможем отслеживать, куда и сколько воды поступает", - добавил Серикалий Мукатаев.

 
Спикер отметил, что на Большом Алматинском канале на протяжении 50 лет капитальный ремонт не производился. Для решения этой проблемы при поддержке МЭГПР и акимата принято решение включить БАК в разрабатываемую государственную программу по управлению водными ресурсами.
 

Кроме того, нами совместно с комитетом разрабатывается проект по капремонту нескольких аварийных участков, в текущем году проект пройдет госэкспертизу и в следующем году начнется работа по ремонту этих аварийных участков", - прокомментировал спикер.

 
Спикер также озвучил меры, принимаемые по повышению уровня сейсмоустойчивости плотины Бартогайского водохранилища.
 

Нами разработан проект реконструкции Бартогайского водохранилища в части повышения сейсмоустойчивости плотины. В проект включен комплекс ремонтно-восстановительных работ, обеспечивающих надежную и безопасную эксплуатацию сооружений водохранилища", - отметил глава филиала.

 
Также в ходе прямого эфира Серикалий Мукатаев озвучил и меры, принятые в период вегетации в текущем году по недопущению нехватки оросительной воды. Так, был внедрен водооборот и при поливе сельхозкультур строго соблюдалась подача воды согласно поливным нормам. В результате в данный период все поля были обеспечены необходимым объемом воды.
 

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