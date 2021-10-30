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Двух краснокнижных каспийских тюленей спасли в Актау

29.10.2021, 15:54 22978
Двух краснокнижных каспийских тюленей спасли в Актау
АКТАУ. 29 ОКТЯБРЯ - Двух краснокнижных каспийских тюленей спасли в Актау. Специалисты Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя вылечили двух каспийских тюленей, которые попали в рыболовные сети, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

28 октября 2021 года две особи краснокнижного животного были выпущены в Каспийское море", - сообщает пресс-служба Центрально-Азиатского института экологических исследований.

 
Как сообщалось ранее, специалисты обеспокоены снижением популяции каспийского тюленя. Тюлень - единственный представитель морских млекопитающих в фауне Каспийского моря. Численность популяции, по данным различных источников, не превышает 100 тыс. особей с тенденцией ежегодного снижения, что вызывает серьезные опасения. 
 
 
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщило о существовании специальной горячей линии по номеру: 8 777 678 5252, на которую следует звонить, чтобы сообщить о раненых тюленях на Каспии.
 

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Превышение вредных веществ в воздухе зафиксировали в Нур-Султане

28.10.2021, 18:42 52408
Превышение вредных веществ в воздухе зафиксировали в Нур-Султане
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - В Нур-Султане зафиксированы незначительные превышения нормативов предельно допустимых концентраций по сероводороду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Данные превышения не являются критичными, оперативное сообщение направляется в департамент экологии столицы, сообщили в пресс-службе "Казгидромет". 
 

Ранее по обращению жителей района Коктал-1 и акимата Сарыаркинского района, лаборатория РГП "Казгидромет" совместно с департаментом экологии провели внеплановые замеры качества воздуха в районе школы №40 имени А. Маргулана с целью выявления источника загрязнения воздуха сероводородом. По результатам превышения до 8 ПДК были выявлены в точке слива "АС" машин "Астана су арнасы" (1 километр от школы-лицея №40 имени А. Маргулана), откуда сероводород в незначительных концентрациях распространяется по району по направлению ветра".

 
В РГП отметили, что при наступлении зимнего периода, понижении температуры воздуха, а также безветренной погоде возможно накопление загрязняющих веществ и повышение их содержания в атмосферном воздухе.
 

Рысь с детенышами засняли фотоловушки в Бурабае

27.10.2021, 20:22 98659
Рысь с детенышами засняли фотоловушки в Бурабае
Фото: из открытых источников
КОКШЕТАУ. 27 ОКТЯБРЯ - В объектив фотоловушки в Бурабае попала рысь с котятами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Только недавно мы показывали вам ночные кадры гуляющей рыси, зафиксированные фотоловушкой. А сегодня хотим поделиться еще одним видео - представители семейства кошачьих резвятся на скалах Бурабая днем. Появление дружной семьи - редкое явление, так как в дикой природе рыси живут поодиночке", - сообщает в Instagram администрация нацпарка "Бурабай". 

 
Также сотрудники нацпарка рассказали несколько интересных фактов об этих хищниках. 
 

А вы знали, что самка кормит детенышей своим молоком в течение 60 дней? И в течение полугода обучает малышей всему, что потребуется им для самостоятельной жизни", - сообщается на странице нацпарка в соцсетях.

 
14 октября уже сообщалось о попавшей в объектив фотоловушки в Бурабае рыси.
 
 

Запретить добывать полезные ископаемые на лесных территориях предлагают депутаты

27.10.2021, 16:58 94069
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Казахстанские мажилисмены обеспокоены выводом земель лесного фонда для различных хозяйственных целей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующий депутатский запрос озвучил сегодня на заседании мажилисмен Елдос Абаканов. 
 

В последние годы участились случаи вывода земель лесного фонда для различных хозяйственных целей. В то же время возмещение потери лесохозяйственного производства лесных культур осуществляется только в двукратном размере. Возникает резонный вопрос: а не кощунство ли это, когда вместо многолетних деревьев будут посажены молодые саженцы? Приживутся ли эти деревья, восстановят ли таким образом объем потерянного леса, и кто это будет контролировать? В этой связи считаю, что необходимо прекратить практику выделения земель для добычи различных полезных ископаемых в лесных территориях. Это в первую очередь несет отрицательный экологический эффект. При такой системе управления возникает риск исполнения поручений главы государства по посадке более 2 миллиардов деревьев в лесном фонде, что запланировано в Дорожной карте по исполнению Предвыборной программы партии Nur Otan до 2025 года "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" - отметил депутат. 

 
Он напомнил, что сегодня в стране действует двухуровневая система управления государственным лесным фондом: отдельно на республиканском уровне и отдельно на уровне областных акиматов. Нарушение и разделение целостности управления лесным хозяйством в Казахстане берет начало с 2000 годов, когда от лесхозов были отделены цеха промышленного производства, которые через несколько лет после их объединения на уровне областей были признаны банкротами и просто исчезли из виду. Вместе с этим постановлением правительства от 8 октября 2003 года 124 единиц государственных учреждении по охране лесов и животного мира были переданы в коммунальную собственность в ведение акимов областей, одновременно с передачей функций по ведению лесного хозяйства.
 

К сожалению, данная мера привела к расстройству налаженной системы лесоуправления и единой научно-технической политики в лесном хозяйстве", - резюмировал Абаканов. 

 
По его словам, анализ состояния лесного хозяйства в период с 2003 по 2018 годы, проведенный экспертами ООН в Казахстане, показал, что существенного улучшения в состоянии лесного хозяйства республики не наблюдалось. 
 

На сегодня численность лесной охраны и материально-техническое оснащение лесхозов осталось на прежнем уровне и не соответствует утвержденным нормативно-правовым актам. Заработная плата лесников остается на самом низком уровне в республике. Оценка профессионального уровня образования работников лесных учреждений показывает, что количество специалистов с профильным образованием составляет всего 33%, в том числе с высшим - 10% и со средне-специальным - 23%". 

 
По мнению мажилисмена, остро назрел вопрос принятия новой государственной политики в сфере лесного хозяйства, которая должна быть направлена на концептуальный пересмотр, уточнение и расширение задач обеспечения сохранности биологического разнообразия лесных экосистем на принципах устойчивого развития. 
 
Для этого Абаканов предлагает:
 
- вернуть под управление Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 124 единиц государственных учреждении по охране лесов и животного мира переданных в акиматы областей; 
 
- провести анализ существующей лесной политики и пересмотреть его с учетом формирования экологического лесного хозяйства на основе перехода от ресурсно-сырьевого принципа использования лесных ресурсов к эколого-экономическому и принять меры по остановке варварского освоения лесов с целью добычи полезных ископаемых; 
 
- обеспечить формирование высококвалифицированного кадрового потенциала за счет организации качественных условий труда, повышение заработной платы и соответствующего "социального пакета".
 
Ранее сообщалось, что Минэкологии отозвало лицензию на старательство у виновника загрязнения реки Калжыр. Как выяснилось, ИП "Хван" возвело на реке дамбу с изменением русла для добычи драгметаллов, не имея на то соответствующего разрешения. После возведения дамбы вода в реке стала мутной
 

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