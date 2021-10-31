Экопункт приема вторсырья закроется в Алматы из-за конфликта с администрацией здания

АКТАУ. 29 ОКТЯБРЯ - Двух краснокнижных каспийских тюленей спасли в Актау. Специалисты Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя вылечили двух каспийских тюленей, которые попали в рыболовные сети, передает KAZAKHSTAN TODAY.

28 октября 2021 года две особи краснокнижного животного были выпущены в Каспийское море", - сообщает пресс-служба Центрально-Азиатского института экологических исследований.

Как сообщалось ранее, специалисты обеспокоены снижением популяции каспийского тюленя. Тюлень - единственный представитель морских млекопитающих в фауне Каспийского моря. Численность популяции, по данным различных источников, не превышает 100 тыс. особей с тенденцией ежегодного снижения, что вызывает серьезные опасения.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщило о существовании специальной горячей линии по номеру: 8 777 678 5252, на которую следует звонить, чтобы сообщить о раненых тюленях на Каспии.