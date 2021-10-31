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Экопункт приема вторсырья закроется в Алматы из-за конфликта с администрацией здания

30.10.2021, 16:37 13879
Экопункт приема вторсырья закроется в Алматы из-за конфликта с администрацией здания
АЛМАТЫ. 30 ОКТЯБРЯ - Алматинские экоактивисты объявили о закрытии пункта вторсырья на Абая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Да, это правда, мы вынуждены закрыть наш пункт приёма вторсырья на Абая. Ситуация следующая: администрация здания, Алматы Бас Жоспар, не хочет видеть в своём здании "мусор" и "людей, которые постоянно приносят мусор". Наши заверения о том, что это не мусор, и то, что к нам приносят чистое вторсырьё, не действуют. Мы пытались отстоять пункт при помощи акимата города Алматы @akimat_almaty @sagintayev.b , но увы, все попытки были тщетны. Для администрации @almatygenplan не важно, что мы делаем благое дело, по сути, помогаем нашей экологии ради них же. 1 ноября 2021 года мы покинем здание Алматы Бас Жоспар, по адресу Абая, 90", - написали экоактивисты на своей странице в Instagram. 

 
В свою очередь, представители НИИ "Алматыгенплан", где находился пункт приема вторсырья, озвучили свою версию происходящего.
 

Во избежание негативных комментариев в адрес руководства хотим пояснить ситуацию по размещению экопункта вторсырья. 9 месяцев алматинцы приносили в здание "Алматыжоспары" вторсырье. Однако при вывозе сырья стали возникать проблемы - замусоренные коридоры и общественное пространство вокруг здания, расположенного в центре мегаполиса. Руководство несколько раз просило арендаторов решить вопрос. Однако вторая сторона условия договора не соблюдала и навстречу не шла. К сожалению, после неоднократных предупреждений мы вынуждены расторгнуть договор аренды. Напомним, что в здании "Алматыжоспары" проходят социальные, образовательные, культурные мероприятия городского, республиканского и международного уровня. Именно создание проблем для проведения всевозможных мероприятий стало причиной расторжения договора с организаторами пункта приема вторсырья. Мы считаем, что очень важное и нужное дело не избавляет арендаторов от выполнения элементарных условий договора. Мы приносим свои извинения алматинцам, стремящимся внести свой вклад в решение экологических проблем, и надеемся на понимание". 

 
В настоящее время арендаторы ищут помещение для нового экопункта и просят подписчиков помочь с поиском. 
 

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новости по теме

Двух краснокнижных каспийских тюленей спасли в Актау

29.10.2021, 15:54 39502
Двух краснокнижных каспийских тюленей спасли в Актау
АКТАУ. 29 ОКТЯБРЯ - Двух краснокнижных каспийских тюленей спасли в Актау. Специалисты Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя вылечили двух каспийских тюленей, которые попали в рыболовные сети, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

28 октября 2021 года две особи краснокнижного животного были выпущены в Каспийское море", - сообщает пресс-служба Центрально-Азиатского института экологических исследований.

 
Как сообщалось ранее, специалисты обеспокоены снижением популяции каспийского тюленя. Тюлень - единственный представитель морских млекопитающих в фауне Каспийского моря. Численность популяции, по данным различных источников, не превышает 100 тыс. особей с тенденцией ежегодного снижения, что вызывает серьезные опасения. 
 
 
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщило о существовании специальной горячей линии по номеру: 8 777 678 5252, на которую следует звонить, чтобы сообщить о раненых тюленях на Каспии.
 

Превышение вредных веществ в воздухе зафиксировали в Нур-Султане

28.10.2021, 18:42 68932
Превышение вредных веществ в воздухе зафиксировали в Нур-Султане
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - В Нур-Султане зафиксированы незначительные превышения нормативов предельно допустимых концентраций по сероводороду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Данные превышения не являются критичными, оперативное сообщение направляется в департамент экологии столицы, сообщили в пресс-службе "Казгидромет". 
 

Ранее по обращению жителей района Коктал-1 и акимата Сарыаркинского района, лаборатория РГП "Казгидромет" совместно с департаментом экологии провели внеплановые замеры качества воздуха в районе школы №40 имени А. Маргулана с целью выявления источника загрязнения воздуха сероводородом. По результатам превышения до 8 ПДК были выявлены в точке слива "АС" машин "Астана су арнасы" (1 километр от школы-лицея №40 имени А. Маргулана), откуда сероводород в незначительных концентрациях распространяется по району по направлению ветра".

 
В РГП отметили, что при наступлении зимнего периода, понижении температуры воздуха, а также безветренной погоде возможно накопление загрязняющих веществ и повышение их содержания в атмосферном воздухе.
 

Рысь с детенышами засняли фотоловушки в Бурабае

27.10.2021, 20:22 110647
Рысь с детенышами засняли фотоловушки в Бурабае
Фото: из открытых источников
КОКШЕТАУ. 27 ОКТЯБРЯ - В объектив фотоловушки в Бурабае попала рысь с котятами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Только недавно мы показывали вам ночные кадры гуляющей рыси, зафиксированные фотоловушкой. А сегодня хотим поделиться еще одним видео - представители семейства кошачьих резвятся на скалах Бурабая днем. Появление дружной семьи - редкое явление, так как в дикой природе рыси живут поодиночке", - сообщает в Instagram администрация нацпарка "Бурабай". 

 
Также сотрудники нацпарка рассказали несколько интересных фактов об этих хищниках. 
 

А вы знали, что самка кормит детенышей своим молоком в течение 60 дней? И в течение полугода обучает малышей всему, что потребуется им для самостоятельной жизни", - сообщается на странице нацпарка в соцсетях.

 
14 октября уже сообщалось о попавшей в объектив фотоловушки в Бурабае рыси.
 
 

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