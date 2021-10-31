Экопункт приема вторсырья закроется в Алматы из-за конфликта с администрацией здания

АЛМАТЫ. 30 ОКТЯБРЯ - Алматинские экоактивисты объявили о закрытии пункта вторсырья на Абая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Да, это правда, мы вынуждены закрыть наш пункт приёма вторсырья на Абая. Ситуация следующая: администрация здания, Алматы Бас Жоспар, не хочет видеть в своём здании "мусор" и "людей, которые постоянно приносят мусор". Наши заверения о том, что это не мусор, и то, что к нам приносят чистое вторсырьё, не действуют. Мы пытались отстоять пункт при помощи акимата города Алматы @akimat_almaty @sagintayev.b , но увы, все попытки были тщетны. Для администрации @almatygenplan не важно, что мы делаем благое дело, по сути, помогаем нашей экологии ради них же. 1 ноября 2021 года мы покинем здание Алматы Бас Жоспар, по адресу Абая, 90", - написали экоактивисты на своей странице в Instagram.
В свою очередь, представители НИИ "Алматыгенплан", где находился пункт приема вторсырья, озвучили свою версию происходящего.
Во избежание негативных комментариев в адрес руководства хотим пояснить ситуацию по размещению экопункта вторсырья. 9 месяцев алматинцы приносили в здание "Алматыжоспары" вторсырье. Однако при вывозе сырья стали возникать проблемы - замусоренные коридоры и общественное пространство вокруг здания, расположенного в центре мегаполиса. Руководство несколько раз просило арендаторов решить вопрос. Однако вторая сторона условия договора не соблюдала и навстречу не шла. К сожалению, после неоднократных предупреждений мы вынуждены расторгнуть договор аренды. Напомним, что в здании "Алматыжоспары" проходят социальные, образовательные, культурные мероприятия городского, республиканского и международного уровня. Именно создание проблем для проведения всевозможных мероприятий стало причиной расторжения договора с организаторами пункта приема вторсырья. Мы считаем, что очень важное и нужное дело не избавляет арендаторов от выполнения элементарных условий договора. Мы приносим свои извинения алматинцам, стремящимся внести свой вклад в решение экологических проблем, и надеемся на понимание".
В настоящее время арендаторы ищут помещение для нового экопункта и просят подписчиков помочь с поиском.