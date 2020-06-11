Экоактивисты обеспокоены строительными работами в Иле-Алатауском нацпарке

Алматы. 10 июня. Kazakhstan Today - Участники экологического общества "Зеленое спасение" обеспокоены строительными работами в ущелье Аюсай Иле-Алатауского национального парка, передает Kazakhstan Today.

В ущелье Аюсай Иле-Алатауского национального парка начались строительные работы... Иле Алатау, что происходит? Вице-министр проводит встречи с активистами, обещает, что всё будет экологично и прозрачно, а арендаторы уже начали реализацию проекта? Экологическое общество "Зеленое спасение" направило сегодня запрос в Комитет лесного хозяйства и животного мира", - говорится в сообщении общества в Facebook .

По словам экоактивистов, к ним обратились туристы, которые 8 июня во время посещения Иле-Алатауского национального парка в Большом Алматинском ущелье в урочище Аюсай зафиксировали строительные работы.

Паспорт строительства отсутствует, поэтому нельзя определить, кто и с какой целью проводит работы. На предоставленных фотографиях хорошо видно, что уже снят верхний слой почвы, его вывезли и высыпали на обочину с противоположной стороны дороги", - сказано в сообщении.

В соответствии с пунктом 1 статьи 46-1 закона РК от 7 июля 2006 года "Об особо охраняемых природных территориях" строительство объектов на участках государственных национальных природных парков, предоставленных в пользование для осуществления туристской и рекреационной деятельности, производится в соответствии с договором долгосрочного пользования, заключенным физическими и юридическими лицами с государственным национальным природным парком, и по проектной (проектно-сметной) документации, разработанной в соответствии с эскизом (эскизным проектом).

По словам экологов, поскольку, согласно действующему законодательству, указанный национальный парк расположен на лесном фонде, согласно пункту 1 статьи 32 Лесного кодекса в договоре долгосрочного лесопользования на участках государственного лесного фонда указываются следующие условия:

1) границы участка государственного лесного фонда, на котором осуществляется лесопользование в виде выкопировки из картографических материалов лесоустройства, с указанием номеров лесных выделов и лесных кварталов;

2) площадь и таксационные показатели участка государственного лесного фонда;

3) виды лесопользования;

4) объемы (размеры) лесопользования;

5) сроки лесопользования;

5-1) освоения и рационального использования лесных ресурсов, инвестирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, переработке лесных ресурсов, указанных в конкурсной заявке победителя тендера;

6) размер платы за лесные пользования и порядок ее внесения;

7) обязанности сторон по охране, защите и воспроизводству лесных ресурсов;

8) ответственность сторон за нарушение условий договора;

10-1) идентификационный номер;

11) иные условия, предусмотренные лесным законодательством Республики Казахстан и определенные по усмотрению сторон.

В соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 9 Закона РК от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан":

1. Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность должна осуществляться с учетом оценки ее воздействия на окружающую среду в соответствии с классификацией объектов, установленной Экологическим кодексом Республики Казахстан, и предусматривать мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности и охраны окружающей среды.

2. В состав градостроительной и архитектурно-строительной документации включаются разделы (части) проектов по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Выполнение требований (условий, ограничений) утвержденной в установленном порядке проектной документации по рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности и охраны окружающей среды обязательно для всех субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, осуществляющих реализацию проектов.

3. Комплексными схемами градостроительного развития территорий, межрегиональными схемами территориального развития должны предусматриваться меры по охране окружающей среды и природопользованию, а также реабилитации зон экологических бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Проекты генеральных планов населенных пунктов, проекты детальной планировки и иная градостроительная документация должны содержать сведения об имеющихся на планируемой территории водоохранных зонах и полосах, особо охраняемых природных территориях с указанием наличия согласований проектов с соответствующими уполномоченными органами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Экологического кодекса РК и в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 13 Закона РК от 7 июля 2006 года "Об особо охраняемых природных территориях"

Юридические лица вправе:

5) запрашивать и получать у соответствующих государственных органов необходимую информацию, касающуюся вопросов функционирования, охраны, защиты и использования особо охраняемых природных территорий и экологических сетей".

В связи с вышеизложенным на основании подпунктов 7 и 12 пункта 1 статьи 14 Экологического кодекса РК и подпункта 5 пункта 1 статьи 13 Закона РК "Об особо охраняемых природных территориях" требуем:

- предоставить полную и достоверную информацию о работах, осуществляемых в урочище (ущелье) Аюсай, в частности проектно-сметную документацию, оценку воздействия на окружающую среду, заключение государственной экологической экспертизы;

- остановить строительные работы с целью проверки наличия у застройщика всей соответствующей документации;

- в случае отсутствия у застройщика законного право на проведение работ привлечь его к административной ответственности, запретить строительство и обязать застройщика возместить ущерб в натуральном виде", - заключил председатель экообщества "Зеленое спасение" Сергей Куратов.

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